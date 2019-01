Grimma/Mutzschen

In Mutzschen steht die Gründung eines Vereins vor der Tür, der sich in die Entwicklung von Ortschaft und Schloss einbringen und auch die Wiederbelebung der Großküche in die Hand nehmen will. Zu einer Informationsveranstaltung vor wenigen Tagen im Feuerwehrraum hörten sich etwa 50 Interessenten die Pläne an. Einer der Initiatoren ist Falk Zeuner, der Lebensgefährte von Schlossherrin Deborah Hey. Seinen Informationen zufolge soll es nun am 7. Februar zur Gründungsveranstaltung des Vereins „Stadt und Schloss Mutzschen“ kommen.

Falk Zeuner ist einer der Initiatoren für den Verein "Stadt und Schloss Mutzschen". Quelle: Frank Schmidt

Über die Pläne zur Bildung des Vereins gaben neben Zeuner auch Ortsvorsteher Carsten Graf und zwei Ortschaftsräte Auskunft und warben um Mitwirkung. Laut Zeuner werden auf diesem Weg zwei parallele Vereins-Ideen zusammen geführt. Zum einen sei dem Schloss-Team um Deborah Hey von Anfang an bewusst, dass sein Moto-Soul-Projekt eng mit der Attraktivität der Ortschaft verbunden ist. „Das befruchtet sich gegenseitig“, so Zeuner, der in der Geschäftsleitung der in Leipzig und Schkortitz sitzenden Planungsgesellschaft Terrawatt tätig ist. Zum anderen gebe es die Bemühungen in Mutzschen, die Großküche wieder zu beleben. Wie berichtet, ist die Veranstaltungsstätte aus Brandschutz-Gründen seit 2014 geschlossen.

Ziele für Mutzschen sollen gebündelt werden

Das Schloss-Team geht laut Zeuner schon ein halbes Jahr mit dem Gedanken schwanger, einen Verein ins Leben zu rufen, der für Mutzschen tätig wird und dabei auch Schlossprojekte wie die Park-Entwicklung anfasst. Für wirtschaftlich nicht darstellbare Vorhaben könnte sich ein Verein zum Beispiel um Fördermittel kümmern, erklärt Zeuner. Die Großküchen-Pläne der Mutzschener um Ortsvorsteher Graf, die nach einer früheren Idee mit Hilfe des Sportvereins angepackt werden sollten, passen in das Schema so eines Vereins. Die Ziele ähneln sich und lassen sich so bündeln.

Stadt Grimma würde Großküche Mutzschen verkaufen

Die Stadt Grimma ist offenbar bereit, die Großküche der einstigen Kleinstadt zu einem symbolischen Preis an einen Verein zu veräußern. Die früher gut frequentierte Veranstaltungsstätte soll mit Hilfe von Leader-Geld wieder wach geküsst werden.

Mitglieder gesucht, die auch mitarbeiten wollen

Ziel sei es, Mutzschen dank des bürgerlichen Engagements voran zu bringen – vom Schloss über die Altstadt bis zur Großküche, verdeutlicht Zeuner. Der Verein könne sich um Vorhaben kümmern, die von der Stadt Grimma oder Unternehmen nicht zu bewerkstelligen seien. Um die Mitgliederzahl ist Falk Zeuner nicht bange. Eine andere Nummer sei es aber, genügend Leute zur Mitarbeit zu bewegen. Er selbst ist jedenfalls bereit, Verantwortung zu übernehmen.

Von Frank Prenzel