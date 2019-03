Naunhof

An jenem 7. Oktober 2013, 19.02 Uhr, hatte er sich erstmals bei seinem Vater gemeldet. Am Tag zuvor sah Marko zufällig eine Fernsehsendung über Zwangsadoptionen. In dem Beitrag von SAT.1 suchte der heute 59-jährige Andreas Laake verzweifelt sein Kind. 29 Jahre fahndete er erfolglos nach dem Jungen. Nichts ließ der Leipziger unversucht, tingelte durch Betriebe und Behörden, ging in Hungerstreik und – zuletzt an die Öffentlichkeit.

Schicksal bewegt Tausende Menschen in Deutschland

Als Marko 13 wurde, hatten ihm seine Adoptiveltern gesagt, sie seien nicht seine leiblichen Eltern. Sie verrieten ihm den Namen seines Vaters, fügten aber hinzu, dass dieser kein Interesse an seinem Sohn gehabt habe. „Marko ist mit einer Lüge groß geworden“, sagt Andreas Laake. Er könne seine grenzenlose Freude nicht beschreiben, als er Marko das erste Mal traf und alles aufklären konnte. Sein Schicksal bewegte Deutschland. Tausende schrieben dem Vater.

Interessengemeinschaft 2017 in Naunhof gegründet

„Plötzlich war mir klar: Du bist gar kein Einzelfall. So wie dir ging es auch anderen“, erinnert sich Andreas Laake. Er beschloss, sich von nun an politisch zu engagieren. Er scharte Gleichgesinnte um sich, machte seine Wohnung zur Schaltzentrale und gründete 2017 die Interessengemeinschaft (IG) Gestohlene Kinder der DDR. 2018 eröffnete er in Naunhof ein Büro, von dem aus inzwischen weltweit fast 2000 Betroffene betreut werden.

„Wir stehen in Kontakt mit Betroffenen bis nach Österreich, Australien und Dänemark“, sagt der ehrenamtliche IG-Vorsitzende. Dänemark, das war in einer lauen Sommernacht 1984 das Ziel seiner Träume: „Bei Graal-Müritz machte ich mich mit meiner im dritten Monat schwangeren Frau Ilona im Schlauchboot auf den Weg.“ Sie wurden vom Grenzschutz der DDR erwischt und kamen für mehrere Jahre ins Gefängnis.

Suche nach dem eigenen Sohn

Obwohl er nie irgendetwas unterschrieben hat, wurde ihm die Vaterschaft aberkannt, der inzwischen geborene Marko zur Adoption freigegeben. Nach der Entlassung aus der Haft begann der Fußbodenleger die Suche nach dem Jungen. Inzwischen ist er längst in einer neuen Beziehung und hat insgesamt fünf Kinder.

Petition im Bundestag übergeben

Zusammen mit seinen Unterstützern Frank und Doro Schumann, Heike Linke, Annette Hiermeier und Sylvia Neuling kämpft er gegen das Vergessen. Er initiiert Demonstrationen, Protestzüge und Zeitzeugengespräche. Nach einem Autokorso durch den gesamten Ostteil der Republik übergab er vor Jahresfrist eine vielbeachtete Petition an den Bundestag.

„Noch viele Schicksale sind ungeklärt. Deshalb fordern wir, dass die Aufbewahrungsfristen aller relevanter Dokumente auf mindestens 100 Jahre verlängert wird.“ Verschwinden die Akten aus den Archiven, bliebe den Betroffenen kaum noch eine Chance, die ihnen unbekannten Kinder, Geschwister und Eltern ausfindig zu machen, sagt die IG.

Auch beim heutigen Gespräch mit Justizminister Sebastian Gemkow ( CDU) will Andreas Laake in Dresden persönlich Druck machen. Es gehe ihm um Aufklärung von DDR-Unrecht, um Anerkennung der Opfer. Dass sich die IG ausgerechnet in Naunhof eingemietet hat, sei Zufall: „Wir arbeiten ehrenamtlich, da wäre etwas Vergleichbares in Leipzig viel zu teuer. Außerdem liegt Naunhof verkehrsgünstig, ist über die A 14 und die A 38 gut erreichbar.“

Lesung bei Frühlingsfest in Naunhof

Von der Existenz der Anlaufstelle in der Parthenstraße 18, die damals im Beisein von Bürgermeister Volker Zocher (parteilos) eingeweiht wurde, wissen Außenstehende bislang kaum etwas. Das soll sich ändern. Am 5. April lädt die IG von 14 bis 19 Uhr zum Frühlingsfest ein. Geplant ist unter anderem eine Lesung mit Grit Poppe. Sie ist die Tochter des Bürgerrechtlers Gerd Poppe.

Zum Büro gehört auch eine Wiese, die bei Veranstaltungen mit genutzt werden kann. „Die Betroffenen schätzen das weitläufige Grundstück“, sagt Laake. Menschen, die in politischer Haft saßen, litten nicht selten unter Ängsten, sobald sie zu enge Räume betreten, weiß der Leipziger. Er selbst fühlt sich befreit, genießt sein neues Leben und die Stunden zusammen mit seinem Sohn Marko.

Von Haig Latchinian