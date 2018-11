Grimma/Kaditzsch

Auch 20 Jahre nach seiner Entstehung steht Helmut Ponert der Stolz über den Naturlehrpfad ins Gesicht geschrieben. Doch ausgerechnet im Jubiläumsjahr fielen zwei der 13 Bäume, die auf Tafeln näher beschrieben sind, dem Sturmtief Friederike zum Opfer.

Von der einst stolzen Rosskastanie (Baum des Jahres 2005) liegt nur noch ein abgesägtes Stammstück am Wegesrand des Pfades, der vom Kaditzscher Turmweg bis zur Mulde reicht. Und auch die junge Birke (Baum des Jahres 2000) überlebte den Sturm im Januar nicht, als ein entwurzelter Baum auf sie krachte.

Bäume sollen im Herbst ersetzt werden

Ponert möchte gern beide Bäume noch im Herbst oder spätestens im kommenden Frühjahr ersetzen und so den Naturlehrpfad wieder komplettieren. Über Hilfe würde sich der Chef des Vereins „Jugend und Familie Kreativ“ sowie der Kaditzscher Naturschaustätte „Möhdschägiebchn“ freuen. „Ich hoffe jemanden zu finden, der die Bäume zur Verfügung stellt.“ Wenigstens zwei Meter groß sollten sie aber sein, gibt der 79-Jährige zu verstehen.

Im 20. Jahr des Naturlehrpfades von der Mulde nach Kaditzsch hat Sturm Friedericke die Kastanie und die Birke gefällt. Vereinschef Helmut Ponert möchte die Bäume gern ersetzen. Quelle: Frank Prenzel

Mitglieder des Vereins „Jugend und Familie Kreativ“ kümmern sich um den 1998 angelegten Naturlehrpfad, der in seiner Entstehung etwa 10.000 Euro kostete, 70 Prozent davon gefördert. Der Wanderer oder Spaziergänger trifft auf dem eineinhalb Kilometer langen Wald- und Wiesenweg auf zehn große Tafeln über die Flora und Fauna der Region.

Tafeln informieren über Flora und Fauna

Hinzu kommen die Beschreibungen der Bäume. Die Schilder erklären den Artenreichtum am Waldessaum, welche einheimischen Tiere geschützt sind, informieren über den Lebensraum am Weiher oder den Biotop-Verbund. Es sei etwas Besonderes, so Ponert, dass hier gleich 13 verschiedene Bäume gewachsen sind. Er möchte auch Kastanie und Birke gern wieder vor Augen führen.

Nicht mal das schlimme Sturmtief Kyrill im Jahr 2007 habe solche Schäden am Naturlehrpfad hinterlassen wie Friederike, konstatiert Ponert. Der Schaupfad ist seinen Worten zufolge dennoch in einem einwandfreien Zustand, denn die Vereinsleute schieben nötige Reparaturen an den Tafeln nie auf die lange Bank.

Der Schaupfad ist in einem einwandfreien Zustand. Quelle: Frank Prenzel

Einen vergleichbaren Wissensspender wie diesen Naturlehrpfad gibt es weit und breit nicht noch einmal, weiß Ponert. Der Verein wolle damit beitragen, Naturverbundenheit zu entwickeln und Anregungen für den Natur- und Umweltschutz geben. Schulklassen können hier in freier Natur den Sach- und Biologieunterricht anschaulich machen.

Naturschaustätte „Möhdschägiebchn“ ist beliebtes Bildungsziel

Die Naturschaustätte „Möhdschägiebchn“ bietet auch Quiz-Spaziergänge an, um Bildungsziele besser zu erreichen. Der 1991 gegründete Verein mit Sitz in Leipzig erwarb vor 22 Jahren das einst der DDR-Gewerkschaft FDGB gehörende Grundstück im Wald bei Kaditzsch von der Treuhand, eröffnete die Naturschaustätte und gab ihr als Namen den sächsischen Begriff für Marienkäfer.

Der Naturlehrpfades von der Mulde nach Kaditzsch wird auch von Schulklassen gern genutzt. Quelle: Frank Prenzel

Die Saison reicht von März bis Ende Oktober, so dass Vereinschef Ponert jetzt eine Bilanz für 2018 ziehen kann. Danach besuchten bei Tagesexkursionen mehr als 30 Kindergruppen die Naturschaustätte. Ponert, seine Frau Liane sowie die mit Aufwandsentschädigung tätigen Helfer Joachim Zschoche und Frank Pletl brachten in den acht Monaten rund 420 Kindern und 130 Erwachsenen die Natur nahe.

4000 Euro im Jahr für Betrieb der Naturschaustätte

Der 21-köpfige Verein, der in Leipzig jeden Dienstag im Budde-Haus Kreativangebote unterbreitet, braucht mehr als 4000 Euro im Jahr für den Betrieb der Naturschaustätte. Allein fürs Heizen gehen laut Ponert knapp 2000 Euro drauf. Einen Teil der Kosten deckt der Verein dank der großen Ferienwohnung, die sich im Waldhaus befindet. In vier Schlafräumen können hier bis zu zehn Personen nächtigen.

Von Frank Prenzel