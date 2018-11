Grimma/Höfgen/Neunitz

Matthias de Beer ist viel in der Natur rund um Grimma unterwegs. Der 44-Jährige führt nicht nur seinen Dogo-Argentino-Mischling, sondern auch Hunde von Bekannten aus und durchstreift dabei die Wiesen und Wälder. Unverständnis packte den Naturfreund, als er neulich im Tal, das von Neuneunitz zum Ziegengrund führt, am Wegesrand Unmengen von Grünschnitt neben einem friedlich dahin plätschernden Bach entdeckte.

Für de Beer keine Bagatelle, denn auf etwa 50 Meter Länge und zwei Meter Breite liegen da Koniferenschnitt, Efeu und andere Pflanzenreste in einem Waldstück, das als Flächennaturdenkmal ausgewiesen ist. „Koniferen sind keine einheimischen Gewächse. Sie bilden ätherische Öle, die den Boden kontaminieren. Wo die verrotten, wächst nichts mehr“, sorgt sich der Grimmaer um die Naturidylle und das Bachwasser. Auch Efeu sei giftig, sagt er.

Dort, wo der Grünschnitt liegt, befindet sich ein Flächennaturdenkmal. Quelle: Frank Prenzel

Grimmaer Ordnungsamt schreitet nicht ein

De Beer vermutete eine illegale Handlung, schaltete das Grimmaer Ordnungsamt ein und erhielt auf seine Rückfrage die Antwort, dass der Bauhof in dem Fall nichts unternehme. Weil ihn diese Reaktion unzufrieden, wenn nicht sogar fassungslos zurückließ, wandte er sich auch an die LVZ. Grimmas Bauhofleiter Stefan Schuricht nahm auf Anfrage den Grünschnitt in Augenschein und ermittelte im Waldeigentümer auch den Verursacher. Da es sich um Privatwald handele, sei die Stadt nicht zuständig. Er könne auch nicht beurteilen, so Schuricht weiter, ob der Grünschnitt eine Gefahr für die Umwelt sei.

Der in der Nähe wohnende Waldbesitzer, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will, hat eine Erklärung für die große Grünschnitt-Menge, die er in den Kreuzgrund gefahren hat. Damit müsse er eine nasse Stelle ausfüttern, um mit schwerer Technik zum Holzeinschlag in den Wald zu kommen. In den nächsten Tagen baue er den Weg ein, so der Mann. „Wir müssen dort durchforsten“, spricht er im Namen weiterer Waldeigentümer im Gebiet. Dabei gehe es auch um das Beseitigen von Sturmschäden. Neben dem Traktor wird seinen Worten zufolge in dem unwegsamen Gelände eine Seilwinde eingesetzt.

Waldeigentümer weist Vorwurf von sich

Der ältere Herr ist sich sicher, dass die kurz geschnittenen Stücke dem Wald nichts anhaben werden. „Was ich hinfahre, ist kein Gift“, sagt er. Efeu fräßen sogar die Rehe. Nach den Arbeiten sei der Grünschnitt zerfahren und nicht mehr zu bemerken.

Naturfreund de Beer will die Sache trotz dieser Informationen nicht auf sich beruhen lassen – zumal es sich um ein Flächennaturdenkmal handelt. „Koniferen-Gewächse gehören nicht in den Wald“, bekräftigt der 44-Jährige und hat inzwischen das Umweltamt des Landkreises kontaktiert. Aus seiner Sicht ist das Abkippen nicht statthaft, egal für welche Verwendung. Auf Bitten des Amtes wird er ein Protokoll anfertigen und zuarbeiten.

Matthias de Beer am Grünschnitt im Grund, den das herabfallende Laub bedeckt. Quelle: Frank Prenzel

Umweltamt will Stelle „zeitnah“ begutachten

Die Frage, ob die Lagerung des Koniferen-Schnitts im Waldstück zulässig ist, „kann im Moment nicht eindeutig beantwortet werden“, informiert Landratsamt-Sprecherin Brigitte Laux auf Nachfrage. Grundsätzlich dürften Pflanzenreste nur dort kompostiert werden, wo sie anfallen. Das sei in der sächsischen Pflanzenabfallordnung geregelt. Werde das Schnittmaterial aber für die Abpolsterung und damit für den Schutz des Bodens bei der Holzabfuhr genutzt, liege der Fall anders. Laux kündigt an, dass sich Mitarbeiter des Umweltamtes „relativ zeitnah“ vor Ort ein Bild machen werden.

Von Frank Prenzel