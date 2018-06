Grimma/Großbothen

Auf die Bremse, fertig, los" heißt ein Projekt zur Verkehrserziehung für und zum Schutz unserer Schulkinder. Kinder lernen rasend schnell und das im wahrsten Sinne des Wortes. Allerdings können unsere rasanten Kleinen oft noch nicht erfassen, dass sich auch alles um sie herum in unterschiedlichen Geschwindigkeiten bewegt.

Mit diesem Grundschulprojekt lernen speziell Kinder der dritten Jahrgangsstufe den Begriff Geschwindigkeit richtig zu deuten. Denn überhöhtes Tempo ist nach wie vor eine Hauptursache für viele Verkehrsunfälle. Die gemeinnützige Gesellschaft für Kriminalprävention und Verkehrssicherheit mbH (gGKVS) hat es sich zum Ziel gesetzt, zusammen mit Städten und Gemeinden Aufgaben der Verkehrssicherheit durchzuführen.

Dazu gehört die Unfallverhütung durch Anpassung der gefahrenen Geschwindigkeiten mittels Geschwindigkeitskontrollen. So auch am Freitag Vormittag an der B 107 unweit der Grundschule in Großbothen. Ziel der Aktion war es, Kindern der dritten Klasse spielerisch ein Gefühl für Geschwindigkeit und Bremswege zu vermitteln.

Ebenso sollten die Autofahrer sensibilisiert werden, sich an vorgeschriebene Geschwindigkeiten zu halten und stets bremsbereit zu sein. Bei der halbstündigen Aktion mussten dann auch bloß zwei Autofahrer durch den roten Daumen auf ihre überhöhte Geschwindigkeit hingewiesen werden. Die deutliche Mehrheit fuhr vorschriftsgemäß maximal 50 km/h und wurde dafür von den 16 Kids mit dem grünen Daumen optisch belobigt.

Von Thomas Kube