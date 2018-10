Naunhof

Am Dienstagabend gegen 18.45 Uhr kam es in Naunhof, Brandiser Straße, zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Ein Pkw Kleinwagen Opel ist stadteinwärts unterwegs und auf einen Opel-Transporter aufgefahren, der dort am Straßenrand geparkt wurde. Nach ersten Erkenntnissen wird der Transporter öfters an dieser Stelle des Nachts abgestellt, weshalb er zu den sogenannten Laternenparkern gehörte und ohne Beleuchtung und Insasse war.

Die Ursache für den Crash ist noch unklar. Zeugenangaben zufolge habe der Pkw am Transporter vorbeifahren wollen, obwohl er Gegenverkehr hatte und damit der Wartepflicht unterlag. Das eingeleitete Ausweichmanöver habe dann zum Auffahrunfall geführt.

Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr kamen zum Einsatz, um ausgelaufene Betriebsstoffe zu binden und zu beseitigen. Für die Zeit der Rettungsmaßnahmen, die Unfallaufnahme sowie die Aufräumarbeiten musste die Brandiser Straße in beide Richtungen gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen war ad hoc nicht zu beziffern.

Von fsw