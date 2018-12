Bad Lausick

Höchstwahrscheinlich löste ein technischer Defekt am Mittwochmorgen in Bad Lausick in einem Verteilerkasten in einer Therapieeinrichtung einen Brand aus. Zusätzlich fingen auch ein Stuhl und ein Tisch Feuer, die direkt unter dem Verteilerkasten standen.

Die Feuerwehr konnte den Brand komplett löschen und lüftete das Haus, da der Qualm auch über die Leitungen bis nach oben in die darüber liegenden Wohnungen geriet. Sämtliche Mieter konnten aus dem Gebäude gebracht werden. Zum Glück wurde niemand verletzt.

Verdacht der fahrlässigen Brandstiftung

Wie hoch der Sachschaden ist, kann bisher noch nicht gesagt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen.

Von LVZ/gap