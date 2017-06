Christina Apitzsch wohnt in der Alten Bergstraße in Grimma. Die Baugrube vor ihrer Haustür erregt ihren Unmut – und auch den anderer Anwohner. Zwar ist die Baufirma seit Montag wieder zu Gange, aber zuvor lag die Baustelle zur Erschließung eines kleinen Wohngebietes am Waltherturm wochenlang verwaist. Die Alte Bergstraße ist durch die Baustelle für den Autoverkehr gekappt.