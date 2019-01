Landkreis Leipzig

Rund um Borna, Geithain, Grimma und Wurzen brannten in der Silvesternacht nicht nur harmlose Wunderkerzen und Feuerwerkskörper, sondern auch eine Reihe von Müllcontainern. Vielerorts wurden Sachbeschädigungen gemeldet – vor über den Bornaer Markt und in der Innenstadt von Wurzen zogen sich Spuren der Verwüstung. Wie die Polizeidirektion Leipzig berichtete war es am Wettinerplatz in Wurzen auch zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen gekommen, bei der mindestens eine Person verletzt wurde.

Mehrere Brandeinsätze für Feuerwehren

In der Silvesternacht blieb es für die Kameraden der Bornaer Feuerwehr alles andere als ruhig. Sechsmal mussten sie ausrücken, unter anderem zu Container- und Heckenbränden. Unbekannte zündeten am Montag gegen 18 Uhr eine Mülltonne am Hochhaus 35 in Borna an, die Feuerwehr musste zum Löschen ausrücken. Gut eine Stunde später schlugen Flammen aus einem Container am Röthaer Bahnhofsplatz, Ecke Lessingstraße und An der Aue 15 in Borna-Gnandorf brannte gegen 1 Uhr ein weiterer Müllcontainer. Am frühen Silvestermorgen wurden auch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Colditz und Hausdorf an die Schläuche gerufen. Aus einem seit Jahren leer stehenden Ladengeschäft in der Bahnhofstraße nahe der Muldebrücke wurde gegen 5.30 Uhr Rauch gemeldet. Wie Stadtwehrleiter Steffen Schmidt erklärte, sei ein Silvesterfeuerwerkskörper als Ursache ausgemacht worden.

Etwa 20 Kameraden waren im Einsatz, um ein leerstehendes Geschäft in Colditz zu sichern. Quelle: Frank Schmidt

Mit roher Gewalt gingen Unbekannte am Silvesterabend gegen 20.40 Uhr in der Lobstädter Victoriastraße, Ecke Schloßstraße zu Werke. Dort sprengten sie einen in der Wand verankerten Zigarettenautomat. Dieser wurde dabei vollständig zerstört – an das Kleingeld und die Zigaretten kamen die Täter nicht, hieß es aus dem Polizeirevier in Borna. Das Beutegut behielt der Automat für sich. Eine Riesensauerei richteten nächtliche Störenfriede im Zwenkauer Ortsteil Mausitz an. Sie befestigten Böller und Raketen an einer Dixi-Toilette und zerlegten sie damit völlig.

So sah der Bornaer Markt nach der Silvesternacht 2018 aus. Quelle: Kathrin Haase

Anwohner des Bornaer Marktplatzes informierten die Polizei eine Stunde vor Mitternacht, dass der Weihnachtsbaum beschädigt und dessen Verankerung herausgerissen wurden. „Auf dem Markt muss es rohen Vandalismus gegeben haben, anders ist das Schlachtfeld dort nicht zu erklären“, machte Kai Noeske deutlich, stellvertretender Stadtwehrleiter. Verletzte gab es laut Stadtwehrleiter Tino Reim keine. Für ihn ein Glücksfall – in Anbetracht der zunehmenden Zahl an Böllern aus dem Ausland. „Es gibt immer noch zu viele Leute, die sich Knallzeug irgendwo in Polen und Tschechien besorgen“, sagt er. Allerdings seien die bei weitem gefährlicher als die in Deutschland zugelassenen. Ein echter Trend sei es leider mittlerweile auch, Böller nach Anleitungen aus dem Internet selbst zu basteln. „Wer das macht, muss sich aber nicht wundern, wenn es schief geht.“

Feuerwerkskörper immer größer und gefährlicher

In der Silvesternacht heulten gegen 1.15 Uhr auch in Trebsen die Sirenen. In der Wurzener Straße war am sogenannten Neubau eine große Papiertonne in Brand geraten, wo die Flammen in voller Ausdehnung aufloderten.

Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Trebsen mussten in der Silvesternacht ausrücken, um am Neubau in der Wurzener Straße eine brennende Papiertonne zu löschen. Quelle: Frank Schmidt

Unterdessen berichteten Leser der LVZ, dass das Arsenal an Feuerwerkskörpern mittlerweile ein zweifelhaftes Ausmaß genommen hat. Er sei früher selbst leidenschaftlicher Feuerwerker gewesen, habe in Grimma und den umliegenden Orten regelmäßig Raketen abgeschossen. Doch inzwischen kann der 75-jährige Georg Dornig, Muldentals bekanntester Drogist, nur noch den Kopf schütteln: „Diese riesige Dunstglocke über Grimma - das hat nichts mehr mit Volksbelustigung und schon gar nichts mit Umweltbewusstsein zu tun.“

Anwohner genervt von Müllbergen

Immer öfter werde illegaler Sprengstoff verwendet, der nicht nur Sachwerte gefährde, sondern auch Leib und Leben. „Viele sind sich nicht darüber im Klaren, was in Bruchteilen einer Sekunde passieren kann.“ In Wurzen griffen Anwohner mitunter selber zu Wassereimern, um nachbrennende Batterien, aus denen Flammen schlugen, zu löschen. Sie wollten damit das stundenlange Austreten von schwarzem, übel riechenden Rauch verhindern: „Wir hatten keinen Brandeinsatz, mussten nur zu einer technischen Hilfeleistung ausrücken“, sagt Mike Jopke, Atemschutzgerätewart der Feuerwehr der Stadt Wurzen. Auf Nachfrage bestätigt er, dass es diesmal zwar weniger Dreck gegeben habe – „dafür aber mehr Krach“. Anwohner, die am Morgen danach den Besen schwangen, schimpften darüber, dass nicht wenige Hobby-Feuerwerker ihre Brandsätze einfach liegen gelassen hatten.

Von Kathrin Haase, Thomas Lieb, Haig Latchinian und Julia Tonne