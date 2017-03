Ein ungarischer Viehtransporter mit 700 Tieren an Bord hat am Dienstag auf der Autobahn 14 bei Grimma Feuer gefangen. Der Fahrer, der nach Kroatien unterwegs war, hielt in der Autobahnauffahrt Grimma an und koppelte den Hänger ab. Die Auffahrt in Richtung Dresden ist zur Stunde gesperrt.