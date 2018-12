Naunhof

In Naunhof machte sich ein Täter an gleich vier Autos zu schaffen: Fall eins ereignete sich am Wochenende in der Gartenstraße. Ein Unbekannter drang gewaltsam in einen vor dem Grundstück abgestellten BMW 218i ein, indem er die hintere Scheibe einschlug. Aus dem Auto des 48-jährigen Halters wurden das Sportlenkrad sowie der Airbag geklaut.

In der Nacht von Sonntag auf Montag ist in der Lutherstraße in Naunhof in einen BMW 320d eingebrochen worden. Auch hier wurde die hintere Scheibe des unter einem Carport abgestellten Autos eingeschlagen. Aus dem Fahrzeug des 52-jährigen Halters wurde das Radio- und Navigationssystem entwendet.

Dieb klaut Lenkrad und Tacho aus Autos

In Fall drei brach ein Täter in der Nacht von Sonntag auf Montag in einen BMW X1 ein, der auf einem Grundstück im Naunhofer Friedhofsweg abgestellt war. Aus dem Fahrzeug der 63-jährigen Halterin wurde das Lenkrad gestohlen.

Noch während der Anzeigenaufnahme vor Ort erhielten die Beamten die Information, dass ein weiterer Geschädigter in der Wilhelm-Külz-Straße auf sie wartet. Auch hier wurde in einem abgestellten BMW 7 des 28-jährigen Halters gewaltsam eingebrochen und der Tacho geklaut.

Polizei sucht Zeugen in Naunhof

Die Höhe des Stehl- und Sachschadens steht in allen Fällen noch aus. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Grimma unter der Telefonnummer 03437 708925 100 zu melden.

