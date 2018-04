Auffahrunfall - Vollsperrung in Grimma: Zwei Menschen verletzt

Offensichtlich Unachtsamkeit ist am Donnerstagnachmittag einem Polofahrer in Grimma zum Verhängnis geworden. Als auf der Wurzener Straße stadteinwärts ein vorausfahrender Mercedes stoppte, um links in die Schillerstraße abzubiegen, fuhr der Kleinwagen auf. Dabei wurden beide Fahrer verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus.

Zur Bergung der Fahrzeuge und zur Säuberung musste die Bundesstraße voll gesperrt werden. Das führte zu langen Staus in der Rush-Hour. Die Feuerwehr Hohnstädt sicherte die Unfallstelle und beseitigte die Spuren auf der Straße.

Von Frank Schmidt