Der frühere Rinderzüchter Arnd Viehweg (67) aus Großbardau wurde zu Geldbußen in Höhe von 600 und 700 Euro verurteilt. Der Richter in Grimma ahndete, dass sich Viehweg 2014 an der Verhinderung zweier Kontrollen im Betrieb seines Sohnes beteiligt hatte.