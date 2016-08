Mit einem Teilnehmerrekord endete am Wochenende das 15. Oldtimertreffen in Brandis. Für die Gäste der Veranstaltung gab es zahlreiche Höhepunkt und jede Menge alter Fahrzeugtechnik zu sehen. So unter anderem der original Egon-Krenz-Volvo, in dem Erich Honecker vorgefahren wurde – natürlich nur sein Double.