Naunhof

Maik Gosdzinski hatte am Sonnabend auf einer Treppenstufe im hinteren Teil des Naunhofer Bürgersaales Platz genommen und verfolgte das Geschehen auf der Bühne und auf den Quadratmetern davor hochkonzentriert aus der Ferne. „Ich sortiere gerade ein paar Dinge neu in meinem Kopf“, so der musikalische Leiter des auch regelmäßig den Muldentaler Veranstaltungskalender mit Konzerten bereichernden Leipziger Chores „Gospel Changes“. Jener, der bei dem selbst ernannten „Pop-Kantor“ diesen Prozess auslöste, war der US-amerikanische Gospel-Musiker Isaac S. Cates, der in der Parthenstadt einen sich über das gesamte Wochenende erstreckenden Gospel-Workshop leitete.

„Der Workshop hat mir und den Teilnehmern Anhaltspunkte dafür gegeben, unsere Gospel-Musik mit musikalischem Leben zu erfüllen“, so der Threnaer, der über weitreichende Beziehungen in die internationale Gospelszene verfügt. „Aber obwohl in der Gospelszene viele Leute Naunhof durchaus kennen, ist das unser erster offener Gospel-Workshop in der Stadt“, so Gosdzinski, der sich in Anbetracht des ersten WM-Wochenendes zufrieden mit der Zahl der Anmeldungen zeigt. „60 waren mein Ziel, reichlich 50 sind es geworden.“

Isaac S. Cates am Wochenende in Naunhof. Quelle: Roger Dietze

Rund die Hälfte der Workshop-Teilnehmer entstammten den Reihen von Gosdzinskis Chor, andere wiederum gingen erstmals auf Tuchfühlung mit diesem musikalischen Genre. Wie Tom Sperlich aus Leipzig, der sonst nichts mit Singen „am Hut hat“. Und weiter: „Ich habe schnell Spaß daran gefunden, die Musik ist freudbetont und bringt eine gute Botschaft rüber“, so der 21-Jährige. Einer gewissen Eingewöhnung bedurfte Manuel Rotter, Sänger in der Wurzener Dom-Kantorei. „Ich bin es gewohnt, streng nach Noten zu singen.“ Der Gospelmusik zu folgen, die ehr von einer gewissen Lockerheit geprägt ist, „ist mir nicht so leicht gefallen“, bekannte der 15-jährige aus Altenbach. „Trotzdem hat mich diese Musik begeistert.“

Apropos Begeisterung: Isaac S. Cates ist bekennender Fan der Musik von Johann Sebastian Bach. „Ich musste ihn regelrecht bremsen, damit er sich nicht gleich nach seiner Landung auf die Spuren von Bach begibt, am Freitagvormittag haben wir uns einer Führung zu den Leipziger Bach-Stätten angeschlossen“, berichtet Maik Gosdzinski, der den Mittdreißiger aus Kansas City via Facebook kennengelernt hat. „Er hat mir einige seiner Songs geschickt, ich ihm ein paar von uns, und dann haben wir uns darauf verständigt, zeitnah etwas gemeinsam in Deutschland zu machen. Denn mit dem gesamten Chor in die USA zu reisen, ist um einiges schwieriger zu bewerkstelligen.“

Von Roger Dietze