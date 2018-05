Trebsen/Seelingstädt

„Unsere Freude über diesen Teilerfolg ist sehr groß!“, kommentiert Bürgermeister Stefan Müller (CDU) die jüngste Mitteilung des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) zur vorgesehenen Sanierung der Seelingstädter Ortsdurchfahrt. Demnach wurde nunmehr die Vorplanung abgeschlossen. Bis sich wirklich sichtbar etwas an der Verkehrsader tut, könnte es aber immer noch ein weiter Weg werden.

Langer Weg bis zum Ausbau

Für die Gemeinschaftsaufgabe von Freistaat Sachsen, Stadt Trebsen und Landkreis Leipzig sind laut Lasuv-Sprecherin Isabell Siebert „technisch und haushaltsrechtlich die planerischen Voraussetzungen für den nächsten Schritt der Erarbeitung der Planfeststellungsunterlage geschaffen, um dann bei der Landesdirektion Sachsen 2019 das Baurechtsverfahren zu beantragen.“ Nach diesem Verfahren folgen die Ausführungsplanung, der Grunderwerb sowie Ausschreibung und Vergabe der Bauleistungen, bevor es losgehen kann. Weitere Geduld ist also gefragt. Bürgermeister Müller dankt trotzdem den Akteuren im Lasuv und bringt seine Hoffnung zum Ausdruck, dass „die nächste Hürde, das Planfeststellungsverfahren, sportlich genommen werden kann.“

Straße ist zu schmal

An ein Schreiben des damaligen Straßenbauamtes von 1993 erinnert Stadtrat Manfred Müller, der in Seelingstädt wohnt: „Darin hieß es, das Projekt soll angegangen werden, weil die Ortsdurchfahrt zu schmal ist.“ Erstmals verspürt er nun Optimismus, „dass in einem Ort, der in der Vergangenheit eine gute Entwicklung genommen hat, mit der Straße endlich nachgezogen wird.“

Barrierefreie Bushaltestellen und Gehweg

Ausgebaut werden soll die Staatsstraße 47 ab dem östlichen Ortseingang auf rund 1,3 Kilometern bis zur Kreuzung mit der Grimmaer Straße. Die Fahrbahn bekommt eine Breite von sechs Metern, zudem auf der nördlichen Seite durchgehend einen Gehweg. Es werden barrierefreie Bushaltestellen, drei Stützwände und eine ordnungsgemäße Straßenentwässerung hergestellt. Geschätzte Gesamtkosten: rund 2,7 Millionen Euro.

Von Frank Pfeifer