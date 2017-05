Grimma. Grüne Einkaufsbeutel und Kugelschreiber verteilte Lothar Scupin (57) am Donnerstag auf dem Wochenmarkt. Er ist der neue Marktmeister. Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) verkündete die Übernahme des Grimmaer Wochenmarktes durch die Deutsche Marktgilde eG. Lothar Scupin konnte in den Morgenstunden 16 Händler begrüßen, denen er Standplätze zuwies und mit ihnen ins Gespräch kam. Ins Gespräch kam auch der Oberbürgermeister mit Marktbesuchern. Dazu gehörte Jutta Vetterlein (67), die er scherzhaft als eine Millionste Besucherin des Marktes bezeichnete und ihr eine grüne Einkaufstüte überreichte. Denn der Andrang der Bürger hielt sich in Grenzen. „Wir wollen den Markt am Dienstag und Donnerstag wieder attraktiver für die Grimmaer und ihre Gäste machen. Deshalb haben wir uns einen neuen Betreiber gesucht“, begründet der Oberbürgermeister den Betreiberwechsel Der Frischemarkt und auch der Sachsenmarkt (5. Mai) bleiben dagegen in den Händen der Stadt. „Der Vertrag mit dem Marktbetreiber Utz Leischnig war ausgelaufen, und wir haben uns im gegenseitigen Einvernehmen getrennt“, erklärt das Stadtoberhaupt und versprach, dass die Stadt künftig mehr ein Auge auf das Marktgeschehen werfen werde. Dazu habe er Frank Schütz von der neuen Stabstelle Marketing im Rathaus den Hut aufgesetzt „Unser Ziel besteht darin, in Grimma ein attraktives, ausgewogenes Angebot, vor allem im Frischebereich, bereitzuhalten“, meint Sebastian Stahl (37), Niederlassung Berlin, der vor der Übernahme des Marktes die Kontakte zu Grimma geknüpft hatte. Am Donnerstag übernahm seine neue Kollegin für die Niederlassung Dresden, Katrin Schiel (52), die Geschäfte. „In Grimma wird es zweimal wöchentlich, dienstags und donnerstags von 8 bis 13 Uhr, einen Wochenmarkt geben. Die Zusammenarbeit mit den Stammhändlern wird fortgesetzt – neue sind stets willkommen“, warb sie. Gleichzeitig tat sie kund, dass sie einen Marktmeister aus Grimma sucht, der die Arbeit von Lothar Scupin übernimmt, da dieser aus Senftenberg kommt. „Im harten Wettbewerb des Einzelhandels kämpfen Märkte zunehmend mit Problemen: Supermärkte und Discounter setzen z.B. immer stärker auf Frische, Bio und Regionalität. Viele Händler können da wirtschaftlich nicht mehr mithalten“, weiß Sebastian Stahl. „Aufgrund von Erfahrungen und unserem Netzwerk gehen wir davon aus, dass solche Tendenzen in Grimma gestoppt werden können“, so der Niederlassungsleiter. Die Deutsche Marktgilde organisiert seit mehr als 30 Jahren Wochenmärkte und veranstaltet an über 120 Standorten bundesweit wöchentlich 250 Markttage. Gudrun Müllner (62) vom Heideländer Hähnchengrill begrüßte den Betreiberwechsel. „Es kann nur besser werden“, sagt sie. Ebenso freut sich Imker Waldo Krause (80) über den Wechsel. „Im Gegensatz zu Oschatz sind zu wenig Besucher hier. Das muss sich ändern“, meint er. Marktmeister Lothar Scupin entgegnete, dass er davon überzeugt ist, dass es seinem Unternehmen gelingen wird, mehr Schwung in den Grimmaer Markt zu bringen.

Von Cornelia Braun