Warum Kössern die Dritterwähnung feiert

Kössern, heute ein Ortsteil von Grimma, wurde im Jahr 1300 erstmals erwähnt. Wie passt es da zusammen, dass die Kösserner in diesem Jahr ihr 650. Jubiläum begehen wollen? Die ersten beiden Dokumente der Nennung gelten als verschollen. Deshalb will das Dorf an eine nachweislich existierende Urkunde vom 17. März 1368 erinnern.