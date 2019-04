Grimma/Höfgen

Seit einigen Tagen treibt der Tannickenbach wieder das Rad der Wassermühle in Höfgen an. In dieser Woche wird nun auch der Saisonstart für das beschauliche Museum vollzogen. Dazu zieht am 6. April – wie jeden ersten Sonnabend im Monat – der betörende Duft von frisch gebackenen Brot durch die Räume.

Mehrere Backtage in der Wassermühle

Auch Karsamstag, zum deutschen Mühlentag am 10. Juni, zum Höfgener Handwerkermarkt Ende September und zum besinnlichen Voradvent feuern die Museumsleute morgens den Ofen an und ziehen gegen Mittag etwa 100 knusprige Laiber heraus. Der Preis von 3,50 Euro für das Ein-Pfund-Brot ist gleich geblieben. Der Zuckerkuchen, der nach dem Brot gebacken wird, kostet pro Stück 1,20 Euro.

Brotverkauf zum Handwerkermarkt 2018 durch den Mühlenverein (v.l.n.r.): Gunter Hantschmann, Birgit Hofmann, Dr. Michael Hofmann, Annekatrin Birkner). Quelle: Antje Möser

Die Wassermühle öffnet bis Oktober von Donnerstag bis Sonntag und an allen Feiertagen von 12 bis 17 Uhr. Zudem werden für Kinder zwei Projekte angeboten. Der 2002 gegründete Verein zur Erhaltung der Wassermühle Höfgen macht sich stark, damit die technische Schauanlage und der 180 Quadratmeter große Kräutergarten Besuchern offen steht und Wissenswertes vermittelt wird. Im vorigen Jahr kamen fast 4000 zahlende Gäste und noch einmal rund 1400 Leute zum Mühlentag und zum Tag des offenen Denkmals, zwei besondere Offerten, an denen der Verein keinen Eintritt verlangt.

Ohne Sponsoren geht laut Vereinschef nichts

Der Verein um die Vorsitzenden Hans-Henning Ruhmer und Dr. Michael Hofmann würde Öffnungszeiten und Angebote gern ausweiten. Mehr als die 20-Stunden-Stelle für Antje Möser (52), die seit 2016 die Besucher betreut, kann er sich aber derzeit nicht leisten. An den Wochenenden und Backtagen stehen Vereinsmitglieder an Mösers Seite.

Mitgliedsbeiträge, Eintrittspreise und Brotverkauf sind die Einnahmequellen für den Museumsbetrieb. Hinzu kommen Sponsoren, ohne die es laut Ruhmer nicht funktionieren würde. Nicht umsonst blickt der Verein auf den Landkreis und die Stadt Grimma und hofft auf Unterstützung, „um das kulturelle Angebot zu stabilisieren und möglichst zu erweitern“, so der 61-jährige Ruhmer. Derzeit erhalte man von beiden Seiten eher moralischen Beistand.

Unvorhergesehens schlägt ins Kontor

Wie schnell unvorhergesehene Dinge ins Kontor schlagen, musste der Verein erst in diesen Tagen leidvoll erfahren. Weil die Telekom auch die Telefonanlage der Wassermühle auf das moderne IP-System umstellte, musste sich der Verein ein neues Modul für die Alarm- und Brandmeldeanlage kaufen. Das ist zur Übertragung der Funksignale nötig und kostet rund 700 Euro. Und als vor wenigen Tagen der Mahlgang angefahren wurde, krachte er wegen einer herausspringenden Lagerbuchse aus den Fugen. Der kleine Verein musste einen Mühlenbauer kommen lassen und für die Reparatur 1900 Euro hinlegen.

Dabei stehen weitere notwendige Investitionen ins alte Haus. Auf dem großen Kammrad, das die Wasserkraft aufs Getriebe bringt, sind die Zähne faulig geworden. Und auch die Herdplatte des Backofens müsste erneuert werden. „Wir müssen sehen, wie wir das finanziell hinbekommen“, meint Ruhmer, der die Wassermühle als Besitzer langfristig an den Verein verpachtet hat. Sein Ururgroßvater Carl-August Ruhmer hatte die Mühle 1859 erworben. Erstmals erwähnt ist sie 1721 im kurfürstlichen Mühlenverzeichnis zu Dresden.

Das Museum Wassermühle im Grimmaer Ortsteil Höfgen. Am 4. April startet die Schaustätte in die Saison. Quelle: Frank Prenzel

Da freut es den Verein schon, dass er in diesem Jahr von der Bürgerstiftung „Wir in Sachsen“ Fördergeld für seine Kinderprojekte bekommt – summa summarum 840 Euro. „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ heißt das eine Projekt, „Farben sind das Lächeln der Natur“ das andere. Beim Mühlenprojekt, das zu den Osterferien am 24. April ab 13 Uhr für alle offen steht, schlüpfen die Kinder in verschiedene Rollen und lernen das frühere Müllersleben ebenso kennen wie das Mahlen. „Wir suchen noch alte Kaffeemühlen, um alles besser erklären zu können“, ruft Möser auf, mal im Keller oder auf dem Boden zu stöbern. Die Pflanzenfarben-Werkstatt in den Sommerferien macht die Kinder mit dem Mühlengarten und seinen Schätzen bekannt. Immerhin wachsen hier 80 verschiedene Kräuter und alte Obstsorten.

Offene Projektangebote in den Ferien

In den Sommerferien werden die Projekte je zweimal als offenes Angebot durchgeführt. Ansonsten nimmt Möser unter Telefon 03437/707572 gern Anmeldungen für Klassen und andere Gruppen entgegen. Für Kindergruppen können die gesamte Saison zudem Besichtigungen und das Duftmemory gebucht werden. Auch Führungen für sonstige Gruppen ab zehn Personen sind außerhalb der Öffnungszeit möglich.

Höhepunkte sind übrigens in diesem Jahr wieder der deutsche Mühlentag am Pfingstmontag, an dem der Schlendrian im Höfgener Mühlendreieck unterwegs ist, sowie die Teilnahme am Tag der offenen Gartenpforte (15. Juni) und am Tag des offenen Denkmals (8. September).

Vereinsnotizen Im derzeit 16 Mitglieder zählenden Verein zur Erhaltung der Wassermühle Höfgen stehen im November die nächsten Vorstandswahlen an. Neben dem eigentlichen Vereinsziel, das Museum zu erhalten und zu betreiben, pflegt er auch gesellige Stunden. Nach dem vorjährigen Ausflug ins Erzgebirge wird in diesem Jahr die Zschoner Mühle am Dresdner Stadtrand angesteuert und dazu ein alter Ikarus-Bus gechartert. Am 11. Mai ist Höfgen Gastgeber der diesjährigen Frühjahrstagung des Sächsischen Mühlenvereins. Dann werden die Teilnehmer auch mit dem Schlendrian zur Schiffsmühle Höfgen und zur Bockwindmühle Schkortitz kutschiert. Höfgens Vereinschef Hans-Henning Ruhmer sitzt seit drei Jahren im Vorstand des Landesvereins. Unter anderem gehe es den Mühlenbetreibern darum, für mehr Beachtung der Politik zu werben, sagt der 61-Jährige. Die Herbsttagung findet seinen Worten zufolge ebenfalls im Muldental statt – in Kühnitzsch. Übrigens wird der Sächsische Mühlenverein im kommenden Jahr 30. Aus diesem Grund hat er einen Kunstkalender für 2020 mit Mühlen-Motiven aus dem sächsischen Raum heraus gegeben. Die beiden März-Blätter zeigen die Schiffsmühle Höfgen, die beiden August-Blätter die Wassermühle. Der Kalender kann in der Wassermühle Höfgen für zwölf Euro das Stück gekauft werden.

Von Frank Prenzel