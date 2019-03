Frohburg/Bad Lausick/Geithain

Eine Trinkwasserleitung wollen die Kommunalen Wasserwerke Grimma-Geithain in diesem Jahr in Prießnitz erneuern. Die Baustelle in der Straße Am Stockbrunnen soll möglichst mit der Stadt Frohburg koordiniert werden, die ihrerseits im Anschluss die Fahrbahn erneuern will. Ob das gelingt, ist offen; noch hat die Kommune keine Förderzusage.

Doch Bürgermeister Wolfgang Hiensch (BuW) gab sich auf der März-Sitzung des Stadtrates zuversichtlich, das Geld doch noch zu erhalten. Um aus zeitlichen Gründen überhaupt in diesem Jahr noch bauen zu können, schlug er vor, die Leistung auszuschreiben. Werde das Geld dann doch nicht bewilligt, müsse man im Mai schlimmstenfalls zurückrudern.

Wasserwerke wollen rund 130.000 Euro investieren

Die Wasserwerke ihrerseits wollen rund 130.000 Euro investieren. Die Ausschreibung sei in Vorbereitung, sagt Lutz Kunath, Geschäftsführer des Versorgungsverbandes Grimma-Geithain: „Die Angebotseröffnung findet am 5. April statt. Baubeginn soll Ende Mai sein.“

Das neue Wasserwerk Prießnitz, an dem seit dem Sommer 2017 gebaut wird, werde Ende Juli seinen Probebetrieb aufnehmen, so Kunath: „Die feierliche Inbetriebnahme ist am 28. August geplant.“ In den Neubau, der neben dem alten Wasserwerk entsteht, investiert das Unternehmen rund fünf Millionen Euro. Er versorgt vor allem die Kunden in der Region um Frohburg, Bad Lausick und Geithain mit Trinkwasser.

„Das neue Wasserwerk spielt eine maßgebliche Rolle im Verbundsystem aller Wasserwerke – neben dem Wasserwerk in Grimma.“ Durch einen Ringschluss könne man die Einspeisung von Trinkwasser flexibel gestalten, etwa im Hochwasserfall oder bei extremer Hitze und Trockenheit. Die Wasserleitung von Prießnitz nach Frohburg werde in diesem Jahr fertig. Die Baukosten betragen für diesen zweiten Bauabschnitt rund 577.000 Euro.

Versorgungsverband plant Erneuerungsarbeiten an der Kläranlage

In Bad Lausick plant der Versorgungsverband Erneuerungsarbeiten an der Kläranlage. Investiert werden in den Geröllfang und die Geschiebestation. Außerdem soll der Anschluss der Ortslage Reichersdorf an die Kläranlage vollendet werden. Per Vakuumsystem werden die Abwässer künftig zur Kläranlage im Gewerbegebiet transportiert. Zudem wird in der Erich-Weinert-Straße eine Wasserleitung erneuert.

In Geithain will sich der Verband in diesem Jahr vor allem in der Schillerstraße engagieren, hier eine Mischwasserleitung und eine Trinkwasserleitung erneuern. Auch hier ist das Vorhaben mit einem kommunalen verbunden: Die Stadt Geithain will die Schillerstraße im Anschluss endlich grundhaft ausbauen.

Im Geithainer Rathaus ist man zuversichtlich, dass das 2019 gelingt – trotz des Ausbaus der Eisenbahnstraße (B7), mit dem das Landesamt für Straßenbau und Verkehr im April beginnt. Der erste – und für die Schillerstraße entscheidende – erste Bauabschnitt dort solle bis Ende Juli fertiggestellt werden, sagt Kerstin Jesierski von der Bauverwaltung. Dann soll es an die Verlegung der Leitungen gehen, damit die Stadt mit dem Straßenbau zügig weitermachen könne.

Von Ekkehard Schulreich