Grimma

Es war im Sommer 2011, als der Grimmaer Fotograf Gerhard Weber mit einer außergewöhnlichen Open-Air-Fotoschau in und um Grimma für Aufsehen sorgte. Damals präsentierte er an vier verschiedenen Standorten in Grimma, Nimbschen und Höfgen großformatige Schwarzweiß-Fotografien unter dem Titel "LebensZeiten – Mitten im Land". Realisiert wurde das Projekt durch die tatkräftige Unterstützung der Mitstreiter vom Kunst- und Fotoverein Grimma. Ein Teil der Bilder werden jetzt erneut gezeigt.

Dörfliche Impressionen aus dem Südraum Leipzigs

Seit dem Ende der DDR arbeitete der Fotograf – nun schon 28 Jahre – an diesem gewaltigen Langzeitprojekt über das Alltags – und Arbeitsleben der Landbevölkerung im Südraum von Leipzig. Mit seiner Ehefrau Brigitte (Text) wurden „Dörfliche Impressionen“ zu 450 Ortschaften dieser Region für die Leipziger Volkszeitung erstellt. Für die Bild-Text-Beiträge, die in regelmäßigen Abständen veröffentlicht wurden, erhielten die beiden Autoren als erste Journalisten der neuen Bundesländer 1995 einen Sonderpreis für Lokaljournalisten, vergeben von der Konrad-Adenauer-Stiftung.

Die Fotografien von Gerhard Weber zeigen überwiegend Milieu-Studien von Frauen, Männern und den Familien auf dem Land in ihrem ganz privaten Bereich. Weber bildet einfache Menschen vom Lande ab, die eigentlich nie eine Chance haben, in der Öffentlichkeit zu stehen.

Schützenmeisters Gut wird zur Freiluftgalerie

Ein Großteil der Bilder ist in der schnelllebigen Zeit schnell Geschichte. Doch Gerhard Weber begnügt sich in seinen Fotografien nicht mit dem dokumentarischen Festhalten nach dem Motto etwa „so war es“, sondern er fängt die Seele der Menschen ein.

Die jetzige Ausstellung – Eröffnung ist am Sonnabend um 15 Uhr – findet anlässlich des Tages des offenen Denkmals und zugleich des traditionellen Handwerkermarktes (Ende September) im „Dorf der Sinne“ statt und zeigt nur eine Auswahl aus dem umfangreichen Langzeitprojekt. Die Freiluft-Ausstellung kam auf Initiative des Organisationsteams vom Handwerkermarkt zustande und kann bis Oktober dieses Jahres am Gut in Höfgen (landläufig "Schützenmeisters Gut" genannt) besichtigt werden. Erneut unterstützt der Grimmaer Kunst- und Fotoverein sein Mitglied bei der Schau.

Von Thomas Kube