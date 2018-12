Colditz

Zu einer „Wachablösung“ kommt es in der Colditzer Fraktion der Freien Wählervereinigung „Für unsere Heimat“. Nach LVZ-Informationen wird der 43-jährige Volker Gruhle sein Amt auf der Ratssitzung am Donnerstag zur Verfügung stellen. Als gewählte Nachrückerin hat Grit Böttcher (47) bereits Zustimmung signalisiert, sich vom parteilosen Bürgermeister Robert Zillmann als neue Stadträtin verpflichten zu lassen.

Grit Böttcher will sich für die Jugend stark machen

Böttcher ist pharmazeutisch-technische Assistentin und arbeitet in Colditz. Sie war bereits Gemeinderätin in Zschadraß und saß eine Zeit lang auch in Colditz im Parlament. Bei der vergangenen Stadtratswahl verfehlte sie den Einzug ins Hohe Haus nur knapp.

Grit Böttcher ist jetzt Mitglied des Colditzer Stadtrats und will sich für die Jugend stark machen. Quelle: privat

Zwar werde am 26. Mai 2019 ohnehin ein neuer Stadtrat gewählt, doch wolle sie bis dahin die verbleibende Zeit nutzen, um sich vor allem für den Schulstandort Colditz zu engagieren: „Junge Leute sind unsere Zukunft“, sagt sie. Böttcher hatte sich in der Vergangenheit besonders als Elternsprecherin der Sophienschule einen Namen gemacht.

Ex-Bürgermeister Matthias Schmiedel freut sich auf Böttcher

Ex-Bürgermeister Matthias Schmiedel, Vorsitzender der Wählervereinigung, freut sich auf ihre Rückkehr: „Sie war stets loyal und stärkte der Verwaltung den Rücken.“ Ausdrücklich dankt Schmiedel dem scheidenden Stadtrat Gruhle für dessen Verdienste: „Mit seinem korrekten und sachlichen Auftreten, gerade in Wirtschaftsfragen, war er eine Bereicherung.“

Zwar bedauere er Gruhles Abschied, akzeptiere aber dessen Entschluss, so Schmiedel: „Zuletzt fehlte ihm schlichtweg die Zeit.“ Gegenüber der LVZ führte Gruhle private Gründe ins Feld. Seine beruflichen Aktivitäten seien mit dem Amt als Stadtrat künftig nicht mehr vereinbar.

Anerkennende Worte vom Bürgermeister

Gruhle war seit 2009 Gemeinderat – zunächst in Zschadraß, später in Colditz. Es habe ihm Freude bereitet, sich für das Wohl der Stadt einzusetzen, sagt er. Anerkennende Worte kommen auch von Stadtoberhaupt Zillmann: „Herr Gruhle war vor allem ein Mann der Praxis. Schade, dass er geht. Ich bin sicher, dass es auch mit Nachrückerin Grit Böttcher eine gute Zusammenarbeit gibt.“

Von Haig Latchinian