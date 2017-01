Grimma/Grossbothen. An vielen Orten im Muldental wurde am vergangenen Sonnabend der Nachthimmel zum Leuchten gebracht. Vom „Weihnachtsbaumverbrennen“ über „Brauchtumsfeuer“ bis hin zum „Neujahrsfeuer“ reichte dabei die Namenspalette der Veranstaltungen, die zwei Dinge gemein hatten – nämlich dass zum einen ausgediente Weihnachtsbäume den Nährstoff für die Flammen bildeten und zum anderen die Ortsfeuerwehren für deren kontrolliertes Abbrennen wie für das kulturelle Rahmenprogramm Sorge trugen.

So auch in Großbothen, wo Wehrleiter Ronny Köhler mit seiner Mannschaft ans Feuerwehrgerätehaus zu Glühwein, Deftigem vom Grill und Gesprächen an der Feuerschale eingeladen hatte. Dabei wurden die Großbothener Einsatzkräfte tatkräftig von den Mitgliedern der im vergangenen Jahr neu formierten Jugendwehr unterstützt. Dass deren Zahl mit elf nah an die der aktiven Kameraden, die aktuell 16 zählen, heranreicht, ist für den Großbothener Feuerwehr-Chef zugleich Grund zur Freude wie Anlass zur kritischen Reflexion.

Ersteres, weil seine Wehr aktuell dabei ist, sich ein gutes personelles Fundament für die Zukunft zu schaffen. Letzteres, weil der personelle Ist-Zustand unbefriedigend ist. „16 Kameraden sind einfach zu wenig für eine Wehr unserer Größe“, bringt es Wehrleiter Ronny Köhler auf den Punkt.

Entsprechend stehe über allen Wünschen, die im vergangenen Jahr aufgestellt und im Feuerwehrbedarfsplan bis 2021 formuliert worden sind, der Wunsch nach einem personellen Zuwachs. Idealerweise in Gestalt von Kameraden, mit deren Hilfe sich in naher Zukunft wieder eine Einsatzbereitschaft an den Werktagen sicherstellen ließe. „Leider ist in der aktuellen Situation keiner unserer Kameraden tagsüber verfügbar, so dass im Ernstfall neben der Grimmer Hauptwehr umliegende Wehren in die Bresche springen müssen“, so der Großbothener Wehr-Chef.

Zum Glück wäre seine Wehr in den vergangenen Jahren von schweren Einsätzen verschont geblieben, was auch im abgelaufenen Jahr der Fall gewesen sei. „Es war einmal mehr mit sieben getätigten und das gesamte Repertoire umfassenden Einsätzen ein aus Sicht der Feuerwehr ruhiges Jahr, in welchem wir gleichwohl Gelegenheit hatten, in der Übung zu bleiben und die Benachrichtigungskette unter Einsatzbedingungen ablaufen zu lassen“, so Ronny Köhler.

Das im Ort ansässige Evangelische Schulzentrum bezeichnet er als Glücksfall für seine Wehr. „Eine Schule stellt für eine Feuerwehr eine wichtige Nachwuchs-Quelle dar“, sagt Köhler, der vorgestern unter anderem auch den frisch gebackenen Jung-Kameraden René Schulze begrüßen konnte. „Mein Freund Felix hat mich mit in die Jugendwehr genommen. Und weil ich der Meinung bin, dass es einen gute Sache ist, anderen Menschen zu helfen, bin ich auch gleich eingetreten“, so der 13-jährige Oberschüler.

Von Roger Dietze