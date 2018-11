Grimma/Großbothen

Autor Detlef Rohde las am Mittwoch beim 4. Großbothener Weihnachtscafé in Grundschule und Hort aus seinem Buch „ Weihnachten in Holly Pond Hill“ vor – dafür wurde ein Klassenraum liebevoll mit Kamin, Lesesessel und Couch ausgestattet. Bei mehreren Lesungen über den Nachmittag verteilt, konnten viele Schüler und Eltern den Worten des Erzählers lauschen.

Buntes Programm für Kinder

Es gab noch reichlich andere Angebote bei diesem liebevoll vorbereiteten Weihnachtscafé. Schon im Vorfeld hatten die Mädchen und Jungen tagelang gebastelt und gewerkelt, um das Schulgebäude weihnachtlich auszuschmücken. Spielzimmer und Holzwerkstatt warteten auf die Gäste, im Kellerbereich konnten sie Weihnachtsartikel basteln – und zwischenzeitlich wurde musiziert.

Erneut haben Schulhort und Förderverein ganze Arbeit geleistet, um noch vor dem 1. Advent ihren eigenen Weihnachtstag zu veranstalten. Am abendlichen Lagerfeuer im Schulhof war der Auftritt der 16 Mädchen von der AG Step Aerobic der krönende Abschluss.

Von Thomas Kube