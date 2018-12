Grimma

Am Sonnabend wird es in der Frauenkirche Grimma mit einem Weihnachtsoratorium besonders besinnlich. Dazu lädt um 17 Uhr die evangelisch-lutherische Kirchgemeinde ein. Unter Leitung von Kantor Tobias Nicolaus erklingt jenes Weihnachtsoratorium von Carl Heinrich Graun, das, so Nicolaus, nur selten aufgeführt werde, gleichwohl es zur selben Zeit um 1730 komponiert wurde, wie das Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach.

Festliche Orchesterbesetzung mit Weihnachtsbotschaft

„In festlicher Orchesterbesetzung mit Streichinstrumenten, Holzbläsern und Hörnern sowie Trompeten und Pauken erklingt die weihnachtliche Botschaft. Unterbrochen wird sie von ausdrucksvollen Arien, die schon den Stil der Wiener Klassik (Mozart) vorausahnen lassen“, verspricht Nicolaus.

Dafür singen und musizieren Malwine Nicolaus (Sopran), Thomas Riede (Alt), Martin Krumbiegel (Tenor) und Jussi Juola (Bass), aber auch die Kurrende und Kantorei der Frauenkirche sowie das Neu eröffnete Orchester auf Instrumenten historischer Bauweise.

Karten zu je 14 Euro (ermäßigt 10 Euro) und Familienticket zu je 28 Euro können telefonisch unter 034383/9415656 im Pfarramt, Mühlstraße 15, bestellt werden oder sind ab 16 Uhr an der Abendkasse zu haben.

Von Frank Schmidt