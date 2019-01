Grimma

Autofahrer haben sich an die Sperrbake und das Verbotsschild längst gewöhnt: Grimmas Umgehungsstraße (B 107n) endet mitten im Feld, und auch gut zehn Jahre nach Fertigstellung der ersten beiden Abschnitte steht der Weiterbau in den Sternen. Auf LVZ-Anfrage teilt das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) mit, dass der planerische Vorentwurf für den dritten und letzten Bauabschnitt fertiggestellt sei. „Nach Vorliegen des verwaltungsinternen Sicherheitsaudits erfolgt ab 2019 das haushaltsrechtliche Genehmigungsverfahren“, so Lasuv-Sprecherin Nicole Wernicke.

Die geplante Trasse führt von der Staatsstraße 11, wo die Umfahrung derzeit endet, durch die Schneise zwischen Gewerbegebiet „Am Weinberg“ und Waldbardau und danach die Bahngleise entlang. Kurz vor der Kreisstraße 8353, die von Großbardau nach Großbothen führt, überquert sie die Bahnstrecke, schneidet das Klosterholz an seiner schmalsten Stelle und führt nördlich von Großbothen auf die alte Bundesstraße 107. Dieser letzte Bauabschnitt, den das Lasuv momentan mit Kosten in Höhe von 19 Millionen Euro veranschlagt, beträgt rund vier Kilometer.

Noch ein weiter Weg bis zum Baubeginn

Erst wenn der Vorentwurf den haushaltsrechtlichen Stempel hat, beginnt das Lasuv mit der Erarbeitung der Unterlagen für das Planfeststellungsverfahren, das wiederum in den Händen der Landesdirektion Sachsen liegt. Und erst nach der Planfeststellung kann das Straßenbauamt die nötigen Grundstücke erwerben und die Ausführungs- und Vergabeunterlagen erstellen. Bis zur Ausschreibung der ersten Baulose ist es also noch ein weiter Weg. „Konkrete Aussagen zum Baubeginn sind frühestens nach Vorliegen des bestandskräftigen Planfeststellungsbeschlusses möglich“, lässt Wernicke wissen. Das ist auch der früheste Zeitpunkt zur Beantragung der Mittel. Der Neubau ist laut Wernicke im Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen „als laufendes, fest disponiertes Vorhaben eingeordnet“. Grundlage hierfür ist der Bundesverkehrswegeplan 2030.

Zusammenarbeit mit dem Nabu

Nach 22-monatiger Bauzeit waren die ersten 5,4 Kilometer der Stadtumfahrung im Juli 2008 eingeweiht worden. Kosten: Zwölf Millionen Euro. Bundesverkehrsminister Wolfgang Tiefensee ( SPD) war damals höchstpersönlich nach Grimma gekommen. Der Weiterbau lag da längst auf Eis, nachdem der Naturschutzbund vor dem Bundesverwaltungsgericht ein Durchqueren des geschützten Klosterholzes gestoppt hatte. Nach dem gerichtlichen Vergleich im Dezember 2005 musste die Trassenanalyse völlig neu aufgerollt werden.

Nach dem Urteil gab es laut Lasuv-Sprecherin Wernicke eine umfangreiche Untersuchung von Varianten. Das zuständige Bundesministerium bestätigte schließlich die Vorzugstrasse entlang der Bahn, für die nun der Vorentwurf steht. Mit der gewählten Führung würden Verkehrswege gebündelt und das Waldgebiet an der schmalsten Stelle gequert, so Wernicke. Der Nabu-Landesverband sei bereits im Zuge der Variantenuntersuchung eingebunden worden. Die förmliche Beteiligung der Naturschützer erfolgt dann während des Planfeststellungsverfahrens.

Prognose vom OBM: Fünf bis zehn Jahre dauert es noch

Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) frage einmal im Jahr in Dresden nach dem Stand der Dinge und trage es mit (schwarzem) Humor. „Ich habe keine Ahnung, ob die Straße noch vor der Eröffnung des Berliner Flughafens kommt.“ Seiner vagen Prognose zufolge gehen mindestens noch fünf bis zehn Jahre ins Land. Die Strecke durch den Forst hätte seit zehn Jahren stehen können, meint er als damaliger Befürworter der Klosterholz-Variante. Seitdem seien nun die Kosten erheblich gestiegen. Die Stadt wartet auch deshalb händeringend auf den Weiterbau, weil „für uns strategische Entscheidungen daran hängen“. Konkret meint Berger die desolate kommunale Betonplatten-Straße Am Waldwinkel. Deren Aus- oder Neubau sei erst mit Klarheit zur Umgehungsstraße möglich.

Von Frank Prenzel