Werner Konschak fährt mit einem Diamanten zur Hochzeitfeier

Grimma. Man sagt, ein Diamant sei unvergänglich – Wie schön, dass man eine Liebe, die schon sechs Jahrzehnte wie in Stein gemeißelt ist, mit dem Namen Diamantene Hochzeit schmückt. Diese feierten am Tag der Einheit Edeltraut (82) und Werner Konschak (82). Sie stammt aus Preußen und er aus Schlesien. Beide lernten sich beim Tanz in Ammelshain in der Gaststätte „Weißes Ross“ kennen. Beide sind heute noch fit und wollten ihr Ehejubiläum ganz im Kreise ihrer Familie in der Gaststätte Zur Loreley in Bahren feiern.

Mittlerweile gehören zur Familie drei Enkel und drei Urenkel, die dem diamanten Paar viel Freude bereiten. Für sie bäckt die diamantene Braut noch heute gern einen Kuchen oder stellt eigene Marmelade her. Denn noch immer bewirtschaften die Brautleute einen Garten am Rappenberg in Grimma. Dazu setzt sich Werner Konschak auch ins Auto und kutschiert seine Edeltraut. Sie ist übrigens gelernte Kinderkrankenschwester und war zuletzt im Krankenhaus in der Aufnahme tätig.

Werner Konschak ist auch kein Unbekannter in Grimma, da er Lehrmeister beim Baumaschinenkombinat (BMK) war. Viele Zimmerer- und Betonfacharbeiter lernten das Einmaleins des Baugewerkes bei ihm. Beide gingen vorzeitig in die Rente und wohnen in einer Zwei-Raum-Wohnung in Grimma. Noch immer kocht Edeltraut Konschak selber. „Meine Schwiegermutter gehört auch seit zehn Jahren der Selbsthilfegruppe Brustkrebs an“, erzählt ihre Schwiegertochter Ingrid Konschak.

Nur einen Wunsch hatte der diamantene Bräutigam zum Jubiläum, einmal mit einer Kutsche zu fahren. Bis gestern 11.30 Uhr wusste er nicht, dass sein Wunsch in Erfüllung gehen sollte. Dafür hatten seine Kinder Matthias und Peter mit ihren Ehefrauen gesorgt. Nach der Segnung in der Frauenkirche Grimma stand die Kutsche aus Beiersdorf parat. Und Werner Konschak begleitete mit Freude seinen Diamanten, seine Frau Edeltraud, auf die Hochzeitsparty nach Bahren.

Von Cornelia Braun