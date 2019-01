Trebsen

Ganz im Zeichen des Whiskys stand das Trebsener Schloss am Wochenende. 1000 Sorten der trinkbaren Spezialität warteten dort auf die Besucher. Echte Kenner kamen voll auf ihre Kosten Zur Umrahmung wurde ein Kulturprogramm mit schottischer Volksmusik geboten.

Laut Schlossherr Jürgen Rockstroh, der die Whiskymesse seit einigen Jahren veranstaltet, findet das Event zunehmend Anhänger. Zur Premiere seien bereits 500 Besucher ins Schloss gekommen, in der Folge wären es immer mehr geworden, so dass er heute über 1000 äste zähle.

Whisky als Leidenschaft

„Da ich selber Whiskyliebhaber bin, wollte ich meine Leidenschaft auch mit anderen teilen“, blickte er zurück auf die Anfänge. „Dazu habe ich mir Experten geladen, die nicht nur mit den vielen Sorten dieses Getränkes vertraut sind, sondern auch fundiertes Wissen haben und mit der Vergangenheit und den Geschichten um den edlen Brand vertraut sind.“

Schloss Trebsen bietet sich für Messe an

Das Schloss mit seinen altehrwürdigen Gemäuern bietet sich seines Erachtens geradezu für solche Messen an. Um das Bild rund zu machen, offerierte er den Gästen neben der Whiskyverkostung und einem Kulturprogramm sogar Edles rund ums Rauchen. Wer beides mag, so sagte er, dem wurden an diesem Wochenende im Kellergewölbe Zigarren und Whisky gereicht. Selbst ein Barbier war vor Ort, der Besuchern auf Wunsch einen schottischen Schnitt verpasste. Rockstroh selbst führte durch das Schloss, das er gepachtet hat, und berichtete über dessen Geschichte und Geschichten, die sich mit ihm verbinden.

Familie Gleisner aus Leipzig wollte sich die Messe auf Schloss Trebsen nicht entgehen lassen. „Für uns ist der Besuch außerordentlich interessant, denn neben dem Geschmackserlebnis finde ich vor allem die Historie um das Getränk spannend“, sagte Thomas Gleisner. „Auch die nahezu unendlich vielen Geschmacksrichtungen sind ein Erlebnis.“ Besonders gefalle ihm, dass die Veranstaltung nicht so überlaufen ist. „Da finden wir Zeit, alles in Ruhe zu genießen.“

Von René Beuckert