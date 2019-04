Grimma

42 Kommunen nahm das Leipziger Büro „Quartier vier“ im Auftrag des Tourismusvereins Leipziger Neuseenland unter die touristische Lupe. Die Ergebnisse der Grimmaer Stadtvisite Mitte vorigen Jahres, auf 70 Seiten niedergeschrieben, stellte Claudia Siebeck jetzt dem Stadtrat vor – und gab der Kommune mehrere Empfehlungen mit auf den Weg.

Recherche vor Ort und am Schreibtisch

„In Grimma waren wir zu viert unterwegs. Mehr Objektivität geht nicht“, erläuterte Siebeck. Sie sahen sich nicht nur vor Ort gründlich um. Vom Schreibtisch aus checkten sie Prospekte und die (damals noch nicht überarbeitete) Homepage der Stadt, testeten die Touristinformation per Anruf und Mail. Sie gingen an die Untersuchung so heran, als würden sie Grimma nicht kennen und erstmals als weit gereister Gast in die Stadt kommen. Zu Tage traten Licht und Schatten.

Mulde und Altstadt-Ensemble großes Plus

„Die Stadt Grimma besitzt ein sehr hohes touristisches Potenzial“, fasste Siebeck zusammen. Ihr großes Plus seien die Lage an der Mulde, die Muldenlandschaft und das Altstadt-Ensemble. Allerdings werde das im Marketing nicht genügend herausgearbeitet. Gerade die intakte Altstadt „mit ihren Architekturen und Prachtbauten“ sowie schönen Häuserzeilen und Plätzen vernachlässige die Kommune in der touristischen Werbung, hat „Quartier vier“ herausgefunden. Nicht so überzeugend kommen Siebecks Worten zufolge lediglich der Nicolaiplatz und das Umfeld am Amtsgericht daher.

Blick auf Grimma. Quelle: Frank Schmidt

Grimma sei nicht nur für Rad- und Wandertouristen, sondern wegen der Altstadt auch für Kulturtouristen ein Ziel, wobei die Stadt eher mit Tages- und Wochenendausflüglern rechnen könne, so Siebeck weiter. Grimma habe dabei mehrere Alleinstellungsmerkmale. Neben der Flutgeschichte seien das die Lage an der Mulde, die Prachtbauten, das Göschenhaus mit seinem klassizistischen Garten und der Wilhelm Ostwald Park mit Museum. „Das sind Ihre Aushängeschilder“, betonte Siebeck.

Parkplätze positiv, Bahnhöfe negativ

Ihre Leute warfen auch einen Blick auf die Einfallstore der Muldestadt. Positiv: die Parkplätze. Sie seien gut aufgeteilt, großflächig, gut ausgeschildert und intelligent gelegen. Anders die Bahnhöfe. Für Gäste, die in Grimma oder Großbothen angekommen, „sieht es finster aus“. Laut Siebeck ist auch der Bahnhof in Großbothen ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt in der Kommune, gerade für Rad- und Wandertouristen. Er werde kaum vermarktet. Lobend erwähnte Siebeck die Schiffsanlagestelle in Höfgen.

Grimma punktet mit seinem grünem Image

Grimma könne auch mit seinem grünen Image punkten, führte die Landschaftsarchitektin weiter aus. Vor allem die vielen unterschiedlichen historischen Parkanlagen stellten ein großes Potenzial dar. Siebeck riet der Stadt, aus diesem Brunnen zu schöpfen: „Rücken Sie Ihre Parkanlagen mehr in den Fokus.“ Gärten würden sich bei Kultur- und Bildungsreisenden immer größerer Beliebtheit erfreuen, „das ist ein Wachstumsmarkt im Tourismus“.

Individualisierung, Nachhaltigkeit, Barrierefreiheit, Gesundheit – Siebecks Truppe nahm Grimma auch zu Trends der Zukunft unter die Lupe. Wer sich nicht auskenne, finde sich bei einer individuellen Tour in Grimma nur schwer zurecht, haben die Analysten dabei als Mangel herausgearbeitet. Für Menschen mit Handicap, die immer mehr auf Reisen gehen, erfülle Grimma derzeit lediglich den Minimalanspruch. Gesundheitsangebote würden nicht kommuniziert.

Empfehlungen an Grimmas Stadtväter

Insofern empfiehlt „Quartier vier“ der Stadt, konsequent auf Erfolg versprechende Zukunftsthemen und wie bisher auf Qualität zu setzen. „Verfolgen Sie eine nachhaltige Stadt- und Landschaftsentwicklung“, legte Siebeck den Stadtvätern ans Herz. Attraktive Bahnhöfe und ein starker Personennahverkehr sieht sie ebenso als Voraussetzung, um noch mehr Gäste anzulocken. Auch zu den Rad- und Wanderwegen wurden der Stadt Grimma mögliche Aufgaben ins Buch geschrieben. „Entwickeln Sie nach dem Motto ,Qualität statt Quantität’ einen zentralen, hochwertigen Rundweg“, legte Siebeck der Kommune nahe. Aufzuwerten sei der „wunderbare Gründerzeit-Panoramaweg“ am Ostufer gegenüber der Stadt. „Dessen Potenzial liegt derzeit brach.“

Von Frank Prenzel