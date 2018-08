Naunhof

Viel Musik und ganz viel Spaß in und am Wasser – so lässt sich das diesjährige Naunhofer Waldbadfest mit wenigen Worten beschreiben. Keine Frage, dass wieder verschiedene Spaß-Wettkämpfe zu den Angeboten gehörten. Mit der Luftmatratze übers Wasser flitzen? Das geht noch schneller, wenn hinten einer schiebt. Und so stiegen einige Väter und Mütter gemeinsam mit ihren Kindern ins kühle Nass und jagten mit der Luftmatratze gemeinsam ins Ziel. Der Threnaer Mario Bauer schwamm mit seiner neunjährigen Maya die 50-Meter-Strecke. „Wir haben uns ganz spontan fürs Mitmachen entschieden, weil gerade eine Luftmatratze frei war“, sagte Bauer nach dem herausragenden Zieleinlauf, der die beiden zu Siegern machte. „Wir sind regelmäßige Waldbadbesucher. Der See ist zwar auch schön, doch die Kinder tauchen gern und wollen unter Wasser auch etwas sehen. Im See sind ja derzeit viel zu viele Schwebstoffe, die die Sicht trüben.“

DJ-Brüder sorgen für satte Beats

Für satte Beats an der Wasserkante sorgten die Brüder Franz (14) und Paul Holzhäuser (17). Die beiden treten als „East Beat Brothers“ auf zahlreichen kleinen und großen Veranstaltungen auf. Doch die größeren Veranstaltungen werden mehr. „Am 31. August sind wir im Velvet in Leipzig, das ist ein richtiger Club“, verriet Paul Holzhäuser. Angesichts des Alters der beiden DJs gibt es bei solchen Auftritten schon so manchen staunenden Blick. „In dieser Altersklasse sind wir Exoten.“ Einen richtig großen Auftritt hatten die beiden Naunhofer unlängst beim See-You-Festival am Moritzsee. „Jetzt sind wir auf einem Level, bei dem wir die ganzen Mixing-Techniken drauf haben“, so Paul. Dabei soll es jedoch nicht bleiben. „In ein oder zwei Jahren wollen wir dann unsere ersten eigenen Lieder produzieren. Da ist dann von A bis Z alles selbst gemacht. Bisher waren es ja nur Remixes mit viel Material von anderen Leuten.“ Bis so etwas fertig ist, sei jedoch viel Arbeit nötig. „Da geht schon viel Freizeit und auch so manche Nacht drauf“, sagte Paul.

Heute: Waldbadfest in Naunhof! Der Grillstand ist zur Mittagszeit schon gut frequentiert. Clown Atze wird ab 14 Uhr die... Gepostet von Naunhofer Kultur WerkStadt am Samstag, 18. August 2018

Eigentlich hatten Franz und Paul schon ihren nächsten großen Auftritt in Naunhof geplant. Der sollte am 29. September in der Parthelandhalle über die Bühne gehen. „Sogar die Leipziger Szenegröße House Kasper hatte dafür schon zugesagt, der legt in ganz Deutschland auf.“ Alles sei schon geplant gewesen, doch dieses Highlight für die Naunhofer Jugend wird nicht stattfinden. „Aus Lärmschutzgründen hätten wir schon um 1 Uhr morgens aufhören müssen, wie uns die Stadtverwaltung vor den Sommerferien mitteilte“, ärgert sich Paul. „Doch das hätte nicht funktioniert, denn die meisten Jugendlichen gehen ja heutzutage erst um Mitternacht los.“ Aus diesem Grund habe man die Reißleine gezogen und die Veranstaltung abgesagt. „Das ist sehr schade, denn es gibt in Naunhof nicht viel für unsere Altersgruppe. Die Oase schließt beispielsweise schon um 21 Uhr.“

Franz (links) und Paul Holzhäuser kümmerten sich um satte Beats an der Wasserkante. Quelle: Bert Endruszeit

Von Bert Endruszeit