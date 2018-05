Der 10. Sächsische Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ geht in die entscheidende Phase. 13 Dörfer aus dem Freistaat haben sich qualifiziert und werden nun kritisch begutachtet. Am Freitag war die gestrenge Jury bei den beiden Erstplatzierten des Ausscheids im Landkreis Leipzig, in Frankenhain (Stadt Frohburg) und Fremdiswalde (Stadt Grimma).