Grimma/Kössern

Jörn-Heinrich Tobaben möchte jetzt die zweite Stufe zünden. Vor sechs Jahren erwarb er das ruinöse Rittergut im Grimmaer Ortsteil Kössern, steckte zwei Millionen Euro in die Immobilie und machte aus ihr eine kleine Augenweide. Auch die Gartenwelten des einstigen herrschaftlichen Anwesens, an denen er seit 2015 arbeiten ließ, erstrahlen wieder im alten Glanz.

„Die Bauphase ist abgeschlossen“, sagte der 49-jährige Tobaben. In der nächsten Phase möchte er in der Region von Erdmannsdorf wieder ins Bewusstsein rücken und verdeutlicht, dass er damit ausdrücklich ein Erdmannsdorf-Duo meint: Wolf Dietrich (1648–1723) und Friedrich Wilhelm (1736–1800). Beide lebten auf dem Rittergut. Beide hinterließen ihre Spuren in Kössern. Beide waren Personen der Zeitgeschichte.

Das Rittergut Kössern hat Neu-Besitzer Jörn-Heinrich Tobaben hervorragend saniert, jetzt will er Friedrich Wilhelm von Erdmannsdorff, der hier lebte und wirkte, in den Fokus rücken. Quelle: Frank Prenzel

Friedrich Wilhelm von Erdmannsdorf plante Schloss Wörlitz

Während Wolf Dietrich von Erdmannsdorf als Oberhofjägermeister und Ältestenminister im Kabinett von August dem Starken die Fäden in Sachsen zog, gilt der in Sachsen-Anhalt wirkende Friedrich Wilhelm von Erdmannsdorf als der bedeutendste Vertreter des deutschen Frühklassizismus. Nach seinen Plänen entstand Schloss Wörlitz, das Gartenreich trägt seine Handschrift. Das berühmte Ensemble gehört heute zum Weltkulturerbe.

Tobaben zieht gern an den großen Strippen, wenn er ein Ziel verfolgt. Und so lud er gleich mal die Chefin der Kulturstiftung Dessau-Wörlitz ein, das Rittergut in Kössern und damit eine frühe Lebensstätte des Wörlitz-Architekten in Augenschein zu nehmen. „Hochinteressant“, beschrieb Brigitte Mang, Vorstand und Direktorin der Stiftung, ihren ersten Eindruck mit einem Wort. Die Landesstiftung beschäftigt 105 Mitarbeiter und 60 saisonale Kräfte und ist zuständig für die Schlösser, Gärten und Kunstsammlungen. Mang steht ihr seit Februar 2017 vor und kann einen unvergleichlichen Erfahrungsschatz einbringen. Zuvor leitete die Wienerin die Österreichischen Bundesgärten, eine Behörde, die sich um die einstigen kaiserlichen Gärten wie Schönbrunn kümmert.

Jörn-Heinrich Tobaben führte Brigitte Mang von der Kulturstiftung Dessau-Wörlitz, auf seinem Anwesen herum. Quelle: Frank Prenzel

Rittergut Kössern geht auf Wolf Dietrich von Erdmannsdorf zurück

Friedrich Wilhelm von Erdmannsdorf sei ein genialer Bauherr und Architekt gewesen, verneigt sich Mang vor dem kreativen Geist im Dienste von Franz von Anhalt-Dessau. Vom Besuch in Kössern wollte die Stiftungschefin „inhaltlich-thematisch etwas mitnehmen“. Tobaben wiederum hofft, eine Bande zwischen Wörlitz und Kössern knüpfen zu können – für ihn ein weiterer Schritt auf dem Weg, die Erdmannsdorfs im Muldental dem Vergessen zu entreißen.

Wolf Dietrich von Erdmannsdorf gilt als Erbauer von Jagdschloss und Rittergut Kössern. Er ließ im Dorf auch 35 Häuser für die Handwerker und das Gesinde errichten. Es sei die erste Typenhaus-Siedlung Sachsens gewesen, sagt der ehemalige Kreisdenkmalschützer Günter Unteidig, der Tobaben in seinen Bemühungen zur Seite steht. Nicht Matthäus Daniel Pöppelmann habe das Jagdschloss Kössern gebaut, sondern Erdmannsdorf, bekräftigt er. „Es ist Zeit, mit der alten Ansicht zu brechen“, so Unteidig. Pöppelmann sei lediglich der Architekt der Jagdhaus-Fassade gewesen, ergänzt Tobaben.

Besonders schön ist der Blick vom Haus in den Garten. Quelle: Frank Prenzel

Von Schloss Wörlitz profitieren

Denkmalfreund Unteidig weiß zweifelsfrei, dass Friedrich Wilhelm von Erdmannsdorf Hand am Rittergut Kössern anlegte: „Er hat den Nordflügel erweitert.“ Der Frühklassizist hatte das Rittergut geerbt und schließlich 1772 an die Familie Abendroth verkauft, laut Tobaben bezog er seinerzeit die Mansardenwohnung auf Schloss Wörlitz, „dem Gründungsbau des deutschen Klassizismus“.

„Friedrich Wilhelm von Erdmannsdorf hat hier nachweislich seine Jugend verbracht und war gemeinsam mit seinem Bruder Eigentümer des Rittergutes“, zeigt sich Tobaben stolz, in Mauern mit solchen historischen Wurzeln zu wohnen. Kössern bei der Stiftung bekannt zu machen, ist dem 49-Jährigen, der als Geschäftsführer der Metropolregion Mitteldeutschland arbeitet, wichtig. Im Leisen hofft er, dass in Wörlitz, ein Besuchermagnet der Region, einmal Hinweise auf Kössern zu finden sind – was ihm Direktorin Mang aber erst mal nicht in die Hand versprechen wollte. „Wörlitz ist ein Aushängeschild, ich möchte in dem Fahrwasser mitsegeln“, betont Tobaben, der mehr Besucher ins Muldental locken möchte.

Einbindung ins Netzwerk historischer Gärten geplant

Um das Wirken der historischen Persönlichkeiten in Kössern in den Fokus zu rücken, möchte er mit dem Jagdhaus-Verein auch für eine Beschilderung sorgen – ein weiterer Mosaikstein. Zudem wird Tobaben den 2,2 Hektar großen Barockgarten des Rittergutes ins Muldentaler Netzwerk historischer Gärten einbringen – ein touristisches Projekt, an dem die Stadt Grimma derzeit arbeitet. „Ich möchte die Gartenbaukunst unserer Region bekannt machen“, bekräftigt der 49-Jährige.

Von Frank Prenzel