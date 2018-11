Grimma/Würschwitz

Die beeindruckende Trophäen-Sammlung von Günter Bachstein ist weiter angewachsen. Der 67-jährige Kaninchenzüchter aus dem Grimmaer Ortsteil Würschwitz kehrte jetzt mit neuen Erfolgen von der 11. bundesweiten Vergleichsschau für Mecklenburger Schecken zurück. Wenn man so will, wurde er in seiner Disziplin deutscher Meister.

Acht seiner schönsten schwarz-weißen Langohren hatte Bachstein mit ins bayrische Maihingen (bei Nördlingen) genommen und von den Preisrichtern Bestnoten erhalten. Mit seiner Kollektion, es kommen immer sechs Tiere in die Wertung, erreichte der Würschwitzer 580,5 Punkte und wurde damit Schausieger. Mehr noch: Er stellte auch den Siegerrammler und erhielt für eine Häsin den Landesverband-Ehrenpreis. Schließlich räumte der 67-Jährige noch zwei Große Ehrenpreise ab.

Günter Bachstein ist stolz auf seinen Erfolg

Der Stolz über die jüngsten Meriten steht Bachstein ins Gesicht geschrieben. „Da wird die Mühe mit den Tieren belohnt“, gibt der gelernte Schmied, der viele Jahre als Schlosser und Stahlbauer arbeitete, zu verstehen. Insgesamt stellten in Maihingen 28 Züchter aus ganz Deutschland 241 Mecklenburger Schecken zur Schau. Laut Bachstein dürfen nur Vereins- und Clubmitglieder ihre Tiere bei Vergleichsschauen zeigen. Er selbst ist Mitglied im Nerchauer Kaninchenzuchtverein S 330 und im Club Sachsen für Mecklenburger Schecken.

Die Mecklenburger Schecken schwarz-weiß vom Würschwitzer Züchter Günter Bachstein zählen zu den besten Rassekaninchen ihrer Art in Deutschland. Quelle: Thomas Kube

Zwar interessierte sich Bachstein schon mal als Jugendlicher für die Kaninchenzucht, doch erst mit dem Beitritt zum Nerchauer Verein vor neun Jahren machte er die Langohren zu seiner großen Leidenschaft. Seitdem eilt der Züchter von Erfolg zu Erfolg, holte sich zum Beispiel bei der 31. Bundeskaninchenschau den Titel Deutscher Meister.

40 Mümmelmänner sitzen in den Verschlägen

Es ist die Rasse Mecklenburger Schecken schwarz-weiß, die es ihm angetan hat. Andere Kaninchen kommen nicht in seinen Stall, wo derzeit etwa 40 Mümmelmänner in ihren geräumigen Verschlägen hocken. „Es ist ein sehr schönes Tier“, schwärmt Bachstein von seinen Schecken. Ihn fasziniere der Farbenschlag ebenso wie die Zutraulichkeit.

Doch der Züchter weiß: „Ohne Fleiß kein Preis.“ Jeden Tag kümmert er sich um seine Kaninchen, bringt ihnen Futter, sorgt sich um die Sauberkeit und Pflege, verteilt Streicheleinheiten. „Man muss sich mit den Tieren beschäftigen“, berichtet er. Sein Geheimnis für die Erfolge? „Gibt es nicht“, antwortet Bachstein. Es komme auch darauf an, wie man die Zucht zusammenstellt, sagt er und spricht von Fingerspitzengefühl.

Futter für Kaninchen ist teurer geworden

Bachstein hat sich für ein durchaus kostspieliges Steckenpferd auf seinem Hof in Würschwitz entschieden. So viele kleine Mäuler wollen gestopft sein. Dabei sei das Futter erneut teurer geworden, sagt er. Die Impfung gegen die gefährliche Chinaseuche, die einst von Australien nach Europa eingeschleppt wurde, koste pro Tier um die fünf Euro. Und hin und wieder kaufe er gute Zuchttiere hinzu, für die gleich mal 50 bis 100 Euro fällig werden.

Bachstein will auch wissen, wo er mit seiner Zucht jedes Jahr steht und geht deshalb viel auf Reisen. Auf jährlich acht bis zehn Ausstellungen zeigt er seine Tiere – beginnend im Frühjahr mit den Jungtierschauen bis hinauf auf Landesebene. In der aktuellen Saison hat der Ruheständler noch vier Bewertungen für Alttiere vor der Brust, darunter die Kreisschau am Wochenende in Hausdorf und im Dezember die Landesschau in Leipzig. Die bundesweite Vergleichsschau der Mecklenburger Schecken findet alle zwei Jahre statt – 2020 wird Bachstein nach Schleswig-Holstein reisen.

