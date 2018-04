Grimma

Entgegen ersten Ankündigungen ist die Wurzener Straße in Grimma am Montag noch nicht voll gesperrt worden. Für den Verkehr unpassierbar wird die als B 107 dienende Verkehrsader erst ab Mittwoch, dem 2. Mai, sagte auf LVZ-Nachfrage Lutz Kunath, Geschäftsführer des Versorgungsverbandes Grimma-Geithain. Seinen Angaben zufolge wurde am Montag damit begonnen, die Baustelle einzurichten und Vermessungen vorzunehmen. Vor allem aber müsse noch die Umleitungsstrecke für den Busverkehr hergerichtet werden, so Kunath. Dazu müsse in der Wasserturmstraße eine Kurve verbreitert werden. Daran werde in dieser Woche gearbeitet. Kommende Woche sollen dann die eigentlichen Arbeiten in der Wurzener Straße beginnen.

Wie berichtet, lässt der Verband auf einer Länge von etwa 800 Meter die Trinkwasserleitung erneuern. Anschließend kommt das Landesamt für Straßenbau und Verkehr zum Zuge und lässt auf rund 1,4 Kilometer eine komplett neue Asphaltschicht für die Fahrbahn einbauen. Die Arbeiten sollen voraussichtlich bis in den September hineinreichen. Den Zuschlag für alle Arbeiten hat die Firma Reif Baugesellschaft aus Schkeuditz erhalten.

