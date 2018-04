Grimma

Ab Montag müssen die Kraftfahrer in Grimma mit einer wesentlichen Verkehrseinschränkung leben. Bis voraussichtlich Ende September wird die Wurzener Straße (B 107) zur Großbaustelle und vom Kreisverkehr bis zur Nerchauer Straße voll gesperrt.

Der Verkehr wird über die Umfahrung (B 107n) und die Leipziger Straße geleitet. Zudem hat die Stadt Grimma auf die nervenden Erfahrungen des vorigen Jahres reagiert, als die Wurzener Straße wegen der Erneuerung von Kanälen und Trinkwasserleitungen bereits ein Vierteljahr dicht war. Damals wälzte sich ein Großteil des Umleitungsverkehrs durch die Beiersdorfer Straße, in der dicke Laster schon früh um Vier die Gläser in den Schränken klirren ließen. Dieses Mal wird die Beiersdorfer stadteinwärts für den Lkw-Verkehr gesperrt. Die Busse fahren so lange wie möglich über die Schillerstraße.

In der Wurzener Straße ziehen diesmal der Versorgungsverband Grimma-Geithain und das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) an einem Strang. Die Kommunalen Wasserwerke Grimma-Geithain (KWW) investieren im Auftrag ihres Verbandes rund 220 000 Euro und lassen auf etwa 800 Meter Länge die Trinkwasserleitungen erneuern.

Sobald diese Arbeiten beendet sind, kommt das Lasuv zum Zuge. Die Fahrbahn wird auf einer Länge von 1,4 Kilometer saniert. Nach Angaben von Lasuv-Sprecherin Isabel Siebert werden alle Asphaltschichten – Trag-, Binder- und Deckschicht – und die Straßenabläufe erneuert. Die regelgerechte Markierung bilde den Abschluss der Arbeiten. „Die Schäden im Asphaltbelag sind groß“, so Siebert auf Nachfrage. Die Straße sei überzogen von Rissen, Unebenheiten und Aufgrabungen. Die Kosten für die Sanierung in Höhe von rund 700 000 Euro trägt der Bund.

Die Bauüberwachung obliegt der Oewa Wasser und Abwasser GmbH, die der VVGG-Betriebsführer ist. Den Zuschlag für alle Arbeiten hat die Firma Reif Baugesellschaft aus Schkeuditz erhalten.

Von Frank Prenzel