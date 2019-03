Grimma

„Einfach phänomenal“ fand Bauhofleiter Stefan Schuricht die Beteiligung am großen Frühjahrsputz in Grimma und seinen Ortsteilen. Denn nicht nur auf dem Markt hatten sich am Sonnabendmorgen zahlreiche Helfer eingefunden, viele gingen auch direkt vor Ort auf Müllsuche.

„Das ist deshalb hier nur die Spitze des Eisbergs“, fand der Grimmaer Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos). „Ganz besonders freue ich mich über die jungen Leute, die heute zum ersten Mal mitmachen. Und ich hoffe, dass die heute erschienenen Vertreter der Parteien auch noch nach der Wahl so aktiv dabei sind.“

Neulinge am Grimmaer Schwanenteich

Zu den „Neulingen“ beim großen Stadt-Subbotnik zählten auch Yasmine, Samantha, Hannah, Nora, Klara und Mira. Die jungen Mädchen hatten sich zum offiziellen Startschuss auf dem Markt eingefunden und gingen von dort aus zum Schwanenteich. „Wir hatten in der Schule davon gehört, dort wurde Werbung für die Putzaktion gemacht“, berichtete Hannah, die aufs Gymnasium St. Augustin geht.

Beim Stadt-Subbotnik in Grimma wurden Vorher-Nachher-Bilder gepostet. Quelle: Sebastian Bachran

„Leider fehlten auf den Listen genaue Angaben über Ort und Zeit, das haben wir dann aber im Internet gefunden. Sicher hätten sich noch ein paar mehr Schüler beteiligt, wenn der Termin allen klar gewesen wäre.“

Unter dem Hashtag „trashtagchallengegrimma“ hatte die Stadt ebenfalls zum Müll sammeln aufgerufen. Und darum gebeten, Vorher-Nachher-Bilder im sozialen Netzwerk Instagram zu posten. Einige folgten dem Aufruf und zeigten ihre Bilder von gesäuberten Plätzen in der Stadt.

Auch die Feuerwehr Hohnstädt war mit dabei. Quelle: Bert Endruszeit

Zwei Müllsäcke am Grimmaer Bahnhof

Nora hat schon selbst miterlebt, welche Müllmengen sich auf öffentlichen Plätzen so ansammeln können. „Am Bahnhof kamen unlängst in anderthalb Stunden zwei volle Müllsäcke zusammen. Heute machen wir mit um zu zeigen, dass wir nicht nur zu den Fridays for future in Leipzig gehen, sondern auch mal hier mit anpacken.“

Bauhofchef Stefan Schuricht verteilte Müllbeutel und Handschuhe an die jungen Helferinnen. Quelle: Bert Endruszeit

Flaschenpost in Grimmaer Schwanenteich

Der erste Abfall am Schwanenteich war schnell gefunden: Insgesamt neun Müllsäcke füllten die Mädchen, selbst ein Autoreifen und ein Staubsaugerschlauch fanden sich. Mächtig staunten die Schülerinnen jedoch über eine ganz besondere Entdeckung: Im Wasser des Schwanenteichs lagen nicht nur etliche Glasflaschen, sondern tatsächlich eine richtige Flaschenpost. „Leider war der Brief durch das eingedrungene Wasser kaum noch lesbar“, erzählte Klara.

Nur noch wenige Worte konnten entziffert werden, immerhin aber wenigstens das Datum. Der Brief kam demzufolge am 15. August 2015 in die Weinflasche. Eine kleine Erfolgsgeschichte wurde der Einsatz auch durch das „Anwerben“ zusätzlicher Unterstützer. „Wir konnten einige Besucher im Schwanenteichpark ermutigen, mit uns zu sammeln und hatten so am Schluss noch ein paar fleißige Helfer“, freute sich Klara.

Der Grimmaer Oberbürgermeister Matthias Berger bei der Einteilung der Helfer. Quelle: Bert Endruszeit

Zehn Kubikmeter Müll auf dem Bahnhof Grimma

Alles in allem standen am Ende des Subbotniks drei Container mit jeweils zehn Kubikmetern Müll auf dem Grimmaer Bauhof. „Das ist schon mal ein voller Container mehr also sonst“, so Stefan Schuricht. Dazu kamen Unmengen an weiteren Funden aus den Ortsteilen. Längst würden die vielen Helfer ganz genau wissen, wo besonders viel hingeworfen wird.

„Die Hohnstädter Tongruben sind so ein Platz, aber auch die Buswendeschleife in Grimma-Süd. Wir haben da schon Badewannen, Waschmaschinen, aber auch ganz normalen Hausmüll gefunden. Da machen sich dann Fuchs und Waschbär drüber her.“ Eine Lösung des Problems könnte seiner Meinung nach eine Erhöhung der Pflichtentleerungen beim Hausmüll sein. „Dann würden sich manche Leute vielleicht dafür entscheiden, den Müll lieber in der Tonne statt illegal in der Natur zu entsorgen.“

Kommentar: Kein Grund, Autoreifen ins Wasser zu werfen Irgendwie kommt alles wieder. Was zu DDR-Zeiten unter der Rubrik „Subbotnik“ lief, findet heutzutage als Frühjahrsputz statt. Dafür gibt es gute Gründe. Schließlich herrscht kein Mangel an Müll, in Grimma wie andernorts. Und es stellt sich die Frage, warum. Zwar hat Deutschland eines der am meisten ausgeklügelten Systeme in Sachen Müllentsorgung. Dass dennoch immer wieder Massen von Müll dort landen, wo sie garantiert nicht hingehören, ist allerdings alles andere als ein Grimmaer Phänomen. Für Staubsaugerschläuche und Autoreifen in einem innerstädtischen Gewässer gibt es jedenfalls keine nachvollziehbaren Gründe. Das ändert nichts daran, dass derartige Gerätschaften auch in Zukunft dort und in anderen Orten zu finden sein werden. Umso erfreulicher ist das Engagement der fleißigen Helfer am Wochenende in und um Grimma. Damit herrscht zumindest für eine gewisse Zeit etwas mehr Ordnung. n.natsidis@lvz.de

Von Bert Endruszeit