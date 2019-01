Grimma

Stolperstein bei der Planung des neuen Schulgebäudes in Böhlen: Die Stadt Grimma musste jetzt die Planungsleistung für die Elektrostrecke neu vergeben. Der Technische Ausschuss wurde Montagabend über eine entsprechenden Eilentscheidung des Oberbürgermeisters in Kenntnis gesetzt. „Wir haben extremen Zeitdruck und uns deshalb zu dieser Verfahrensweise entschieden“, sagte Rathauschef Matthias Berger (parteilos).

Plaungsbüro kündigt Vertrag – neuer Auftragnehmer

Nach dem juristischen Sieg der Stadt Grimma gegen Colditz, das vor dem Oberverwaltungsgericht den Neubau stoppen wollte, liefen die Planungen wieder an. In diese Phase hinein bat das bisherige Planungsbüro für die Elektrostrecke aufgrund interner struktureller Änderungen um Aufhebung des Vertrages. Nunmehr übernimmt das Leipziger ISR-Ingenieurbüro Schlegel & Reußwig diese Arbeit für rund 110 000 Euro.

Die Stadt habe bei der Vergabe zeitnah handeln müssen, sagte Hochbauamtsleiterin Ute Hoppe, denn die Sächsische Aufbaubank (SAB) wolle noch im Januar die Gesamtkosten des Ersatzneubaus für die Oberschule. Der neue Elektroplaner habe nur bis Mitte des Monats Zeit, sich in die alte Planung einzuarbeiten, sie weiter zu führen und die neue Kostenrechnung zu erstellen.

„Aufgrund der konjunkturelle Lage findet man fast keine Firmen mehr, und die Preise explodieren“, sorgt sich Oberbürgermeister Berger. „Gerade bei diesem Projekt wird uns das sicher noch manche Diskussion abringen.“ Wegen der Colditzer Klage verzögert sich der Bau erheblich, so dass die Kommune wegen der anziehenden Baupreise nun mit einem Volumen von knapp zehn Millionen Euro rechnet, eine Million mehr als einst angenommen.

Bei der Förderung verhandelt Grimma nach

Sobald die neue Kostenberechnung vorliegt, stehen mit dem Fördermittel-Geber noch einige Gespräche ins Haus. Dabei geht es nicht nur um die Anerkennung der gewachsenen Bausumme, sondern auch um die Förderquote. Nach alten Regularien ist mit Grimma eine Förderung von 40 Prozent vereinbart, mittlerweile hat Sachsen aber ein neues Schulhausbau-Programm aufgelegt und den Zuschuss auf 50 bis 60 Prozent angehoben. Die SAB sei offen, die Zuwendungsbedingungen zu prüfen, verkündete Amtsleiterin Hoppe zur Ausschuss-Sitzung. „Wir wollen versuchen, weitere Finanzmittel zu erschließen.“

CDU-Stadtrat sorgt sich um Kosten für den Neubau

Die Alternative wäre gewesen, die ganze Förderung in Frage zu stellen, ergänzte Berger. „Dann hätten wir aber von vorn anfangen müssen, und das wollten wir nicht. Also starten wir erst mal mit den 40 Prozent.“ Steffen Grimm ( CDU) mahnte an, trotz explodierender Baupreise im Kostenrahmen zu bleiben. Eventuell seien Ausschreibungen aufzuheben, wenn die Preise über die Planung hinausschießen, sagte er.

Erster Unterricht im neuen Schulhaus 2021

Die Stadtverwaltung hofft, im dritten Quartal dieses Jahres mit dem Bau in Böhlen beginnen zu können. „Im Idealfall ist im August/September 2021 der erste Unterricht möglich“, so Berger. Auf die Frage, was mit dem alten Schulgebäude wird, sagte er, dass sich momentan im ländlichen Raum „so ziemlich alles verkauft“.

Der Rathauschef erinnerte an die frühere Idee einer Spezialschule für besonders auffällige Kinder. Das habe der Landkreis aber nicht gewollt.

Von Frank Prenzel