Grimma

Es ist eine bittere Pille, die Grimma schlucken muss. Die Colditzer Blockade gegen den Schulneubau hat so viel Zeit gekostet, dass die Stadt jetzt für das Vorhaben in Böhlen mit einer Baukostensteigerung von knapp 15 Prozent rechnet. Denn die Preise auf dem angespannten Bausektor klettern und klettern. Standen beim Baubeschluss vor drei Jahren noch Kosten von 8,4 Millionen Euro im Raum, geht die Verwaltung jetzt von mehr als 9,6 Millionen Euro aus. Weil Grimma mit einer Förderung von lediglich 40 Prozent rechnen kann, muss es fast 6,5 Millionen Euro aus eigener Tasche zahlen.

Berger: Schule soll im Herbst 2021 fertig sein

„Die Verzögerung wird uns Millionen kosten“, bemerkte Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) vor dem Stadtrat, der in seiner Sitzung Donnerstagabend die erste Ergänzung zum Baubeschluss und damit den Kostenanstieg billigte. „Für das Geld, das wir nun mehr zahlen, hätten wir locker einen Kindergarten bauen können.“ Berger unterstrich aber: „Wir machen jetzt ernst.“ Hehres Ziel ist es, den Ersatzneubau im Herbst 2021 Schülern und Lehrern zu übergeben.

Urteil noch nicht schriftlich eingegangen

Allerdings schwebt nach wie vor eine Unbekannte über dem Projekt. Wie berichtet, wollte Colditz den Schulbau stoppen, scheiterte aber mit seiner Normenkontrollklage vor dem sächsischen Oberverwaltungsgericht. Noch ist das Urteil nicht schriftlich zugegangen. Erst dann beginnt die einmonatige Beschwerdefrist gegen die nicht zugelassene Revision. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Kleinstadt diesen juristischen Schritt geht, ist aus Bergers Sicht aber minimal: „Ich glaube, dass Colditz zur Vernunft gekommen ist.“ Anhängig ist auch noch beim Verwaltungsgericht Leipzig der Colditzer Widerspruch gegen die erteilte Baugenehmigung.

Grimma startet in die heiße Planungsphase

Grimma will keine weitere Zeit versäumen und wird die Ausführungsplanung auf den Weg bringen. Die verschlingt allein 480 000 Euro. Neben dem Breitbandausbau sei das neue Schulhaus die wohl größte Investition, die Grimma je tätigen wird, sagte Berger. Und er ließ leise Hoffnung zu: „Vielleicht erreichen wir bei der Förderung noch bessere Konditionen. Garantieren kann das aber keiner.“

Stadtrat befürchtet weitere Kostensteigerungen

Klaus-Dieter Tschiche (SPD) unterstrich für seine Partei die Unterstützung des Neubaus „ohne Wenn und Aber“. Mit den 9,6 Millionen sei aber das Ende der Fahnenstange wohl nicht erreicht. Während der Ausführung müsse außergewöhnliche Transparenz, Disziplin und Kontrolle vorhanden sein, so Tschiche. Er forderte eine straffe Führung, „damit kein finanzielles Fiasko entsteht“.

Planer müssen Kostenbremsen suchen

Diese Meinung hatte SPD-Stadtchef Ingo C. Runge in einer vor der Stadtratssitzung verbreiteten Mitteilung untermauert, mit der er über die Debatte im Ortsverein informiert. Die hervorragende Arbeit und das gute Konzept der Schule sollten endlich in neuen Räumen fortgeführt werden. Ärgerlich sei der Kostenanstieg durch den Zeitverzug aber trotzdem. „Vor allem deshalb“, so Runge, „weil dieser in erster Linie durch die mangelnde Kooperationsbereitschaft beider Städte verursacht wurde.“ Die sture, bis vor Gericht getragenen Haltung sei letztlich für die Kostensteigerung verantwortlich, dies führe zu Verdruss über Politik und Verwaltung. Nun müsse mit den Planern nach Kostenbremsen gesucht werden.

Von Frank Prenzel