Grimma

Am Mittwoch, 13.30 Uhr, kam ein 15-jähriger Radfahrer in der Käthe-Kollwitz-Straße in Grimma, Höhe der Zufahrt zum dortigen Supermarkt, zu Fall. Er musste eine Notbremsung einleiten, um einen Zusammenstoß mit einem dunklen Kleinwagen zu verhindern.

Der Kleinwagen kam aus einer Parkbucht der dortigen Bankfiliale gefahren. Er stand in Fahrtrichtung zur Käthe-Kollwitz-Straße und fuhr anschließend in Richtung Supermarkt. Der Pkw-Fahrer fuhr trotz des gestürzten Radfahrers weiter. Der 15-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Grimma Tel. 03437/708925100 zu melden.

Von LVZ