Grimma

Erst Weg weisende Beschlüsse, dann handfester Krach: Die Stadtratssitzung am Donnerstag in Grimma konnte Gegensätzlicher nicht sein, als nach Breitband-Beschlüssen, Etat-Verabschiedung und dem Start der neuen Grimma-Homepage Kerstin Köditz (Linke) und Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) aneinander gerieten.

Grimma verabschiedet Haushalt

Zunächst gab das Gremium einmütig grünes Licht, die Vergabe des Netzbetriebes und der Planung des städtischen Glasfasernetzes auf den Weg zu bringen. Dann verabschiedete es nach 40-minütiger Debatte mit großer Mehrheit den mit Investitionen gespickten Haushaltsplan für dieses Jahr. Politisches Pulver aber steckte im Tagesordnungspunkt „Aussprache Zitatverwendung Fraktion Die Linke aus der Stadtratssitzung vom 25.10.2018“. Berger warf der Linken „gefakte Zitate“ vor, was Stadträtin und Landtagsabgeordnete Köditz vehement bestritt und in einer vorbereiteten Rede ihrerseits den Rathauschef mit scharfen Worten angriff.

Linke kritisiert Absprachen zum neuen Stadion

Ausgangspunkt ist eine Pressemitteilung der Grimmaer Linken im Oktober vorigen Jahres zum Stadion-Neubau. Hierin hatte die Partei kritisiert, dass es vermutlich zwischen Stadt und FC Grimma Absprachen zur Zuschauerkapazität gegeben habe. Entscheidend seien Beschlüsse des Stadtrates, hieß es in der Mitteilung.

Bürgermeister prüft strafrechtliche Ansprüche

Im nicht öffentlichen Teil der Stadtratssitzung vom 25. Oktober sollte Köditz zu Aussagen in der Pressemitteilung, die aus Sicht der Rathausspitze zum Teil inhaltlich falsch sind, Stellung beziehen, verließ aber den Saal. Ihre Fraktionskollegin Sabine Krahnert gab dort jedoch zu, ihre Zitate in den Mund gelegt bekommen zu haben. Oberbürgermeister Berger machte am Folgetag Inhalte der hinter verschlossenen Türen erfolgten Debatte öffentlich und schob eine Prüfung an, gegen Köditz öffentlich-rechtliche, strafrechtliche und zivilrechtliche Ansprüche geltend zu machen.

Köditz sieht Fall für die Kommunalaufsicht

Dass sich Berger mit Inhalten der nichtöffentlichen Debatte an Medien wandte, sei nach sächsischer Gemeindeordnung rechtswidrig „und wäre eigentlich ein Fall für die Kommunalaufsicht“, kritisierte Köditz zur Stadtratssitzung am Donnerstag. Gerade der Chef einer Kommune habe sich an Recht und Gesetz zu halten. Köditz sprach zudem von einem laufenden Verfahren, da die Klageandrohung weiterhin im Raum stehe, und dass es kaum Aufgabe eines Stadtrates sei, „sich mit einem solchen Thema zu befassen“. Aus Gründen der Transparenz wolle sie sich aber äußern.

Zweifel an Transparenz der Kommunalpolitik

Sie gehe davon aus, dass das Ergebnis der Prüfung negativ ausgefallen sei und es wohl darum gehe, eine Drohkulisse aufzubauen und sie in der Öffentlichkeit zu diskreditieren, sagte Köditz. Berger fiel ihr ins Wort, als sie sich persönlich an ihn wandte und an eine Zeit erinnerte, „als dir Demokratie sichtbar wichtiger war“. Inzwischen aber sei Kritik unerwünscht. „Sie, Herr Berger, nehmen jede Kritik als persönliche Beleidigung wahr.“ Die Politik im Stadtrat und seine Entscheidungen müssten transparent und nachvollziehbar sein. „Darauf warte ich in Bezug auf den Stadion-Neubau bis heute“, so Köditz.

„Thema verfehlt“, konterte Berger, der sich das Persönliche verbat. „Sie müssen als Landtagsabgeordnete in Bezug auf Wahrheit und Transparenz besondere Maßstäbe anlegen“, betonte er und fragte: „Warum arbeiten Sie mit gefakten Zitaten. Warum legen Sie Leuten Ihrer Fraktion Zitate in den Mund? Belügen sie damit nicht die Leute?“

Fronten weiter verhärtet

Bei Krahnert geht es wohl konkret um den Satz: „Es ist eine Schande, dass die Eltern der Fußballkinder nun zusätzlich belastet werden“. Die Grundlage des Zitats sei richtig, sagte Krahnert jetzt und bestätigte: „So hätte ich das aber niemals gesagt“.

Als Köditz fragte, ob Berger die Klagen gegen sie nun fallen lasse, wich der aus. „Es ist schlimm, mit gefälschten Zitaten zu arbeiten“, das werde entsprechend verarbeitet, so der Rathauschef. Auf eine Entschuldigung von Köditz wartete er vergebens. Die Landtagsabgeordnete sprach vielmehr von einer Unterstellung.

Von Frank Prenzel