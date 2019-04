Naunhof

Zur Erweiterung der Nordstraße von der Großsteinberger zur Wurzener Straße erklärte sich am Freitagvormittag Naunhofs Bürgermeister Volker Zocher (parteilos). Die Stadt plant den zweiten Bauabschnitt der sogenannten Osttangente; seit Jahren wird darüber in der Bevölkerung diskutiert, in jüngster Zeit immer emotionaler. Für Anfang April sollte eine Einwohnerversammlung angesetzt werden, die dann aber zunächst ohne Begründung abgesagt wurde.

Abkehr von Straßenbau wäre Katastrophe

Für Zocher geht an der neuen Verbindung kein Weg vorbei, wenn das Zentrum der Stadt vor dem starken Durchgangsverkehr geschützt werden soll. Seit mehr als 15 Jahren fließe das bestehende Verkehrskonzept der Stadt Naunhof in die Planungen des Landkreises Leipzig und des Landesamts für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) ein. „Eine Abkehr von dieser Lösung wäre eine Katastrophe für unsere Stadt. Nicht zuletzt, weil damit geplante Umwidmungen und wiederum damit im Zusammenhang stehende Sanierungen in Frage gestellt werden würden – ganz zu schweigen vom Vertrauensverlust beim Landkreis Leipzig, dem Lasuv sowie unseren Nachbarkommunen“, teilte der Bürgermeister mit.

Viele Varianten erarbeitet

In den vergangenen Jahren habe das Planungsbüro Uhlig & Wehling viele verschiedene Varianten vorgelegt, die einerseits so wenig wie möglich in bestehende Besitzverhältnisse eingreifen, andererseits aber die Erfordernisse von überregionalen Straßen erfüllen würden. Zu den beschlussreifen Varianten seien alle Behörden und Unternehmen angehört worden, die von dem Vorhaben betroffen sind und die ihrerseits entsprechende Anforderungen geltend machen könnten.

Deutsche Bahn hat mitzureden

„Eine besondere Rolle in diesem Verfahren spielt die Deutsche Bahn“, so Zocher. „Da die Straße zwei wichtige Bahnübergänge tangiert, hat sie hier ein gewichtiges Wörtchen bei der Gestaltung der Vorfahrts- und Abbiegeverhältnisse mitzureden und stellt entsprechend einschränkende Bedingungen, um die Flüssigkeit des Verkehrs zu gewährleisten.“ Zu der von der Deutschen Bahn bevorzugten Variante habe der Stadtrat in seiner nichtöffentlichen Sitzung am 21. März nochmalige Änderungen diskutiert, die eine Überarbeitung der Lösungsvarianten notwendig machen würden.

Gerichtsverfahren zu beachten

Weiterhin sei zu beachten, dass das anhängige Gerichtsverfahren mit dem Eigentümer des Alten Kranwerks eine unbefangene Diskussion über mögliche Streckenführungen nicht möglich mache. „Sehr schnell könnten Aussagen von Entscheidungsträgern in die gerichtliche Auseinandersetzung einfließen und das Projekt gefährden“, heißt es in Zochers Statement. Deshalb habe er als Bürgermeister dem Stadtrat geraten, eine öffentliche Diskussion zum Thema erst zu beginnen, wenn real durchsetzbare Lösungen auf dem Tisch liegen, die mit allen Trägern abgestimmt sind.

Zocher baut auf Stadtrat

„Ich bin fest davon überzeugt, dass diese Straße kommen muss und auch wird und die Stadträte unserer Stadt sich ihrer Verantwortung für die Anlieger, aber auch den Naunhofern selbst gegenüber, die sich seit Jahren eine Entlastung der Innenstadt wünschen, bewusst sind“, betont Zocher.

Von LVZ