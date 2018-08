Colditz/Zschetzsch

Besser platziert als an einem Feuerlöschteich könnte in diesen Tagen ein Sommerfest wohl kaum sein. Die Zschetzscher Dorfjugend dürfte diese Einschätzung teilen. Während die betagteren Einwohner des Colditzer Ortsteiles mitsamt ihren Gästen am vergangenen Sonnabend beim Widderfest mehr oder weniger ins Schwitzen gerieten, verlustierte sich der Zschetzscher Nachwuchs auf dem kleinen stehenden Gewässer, das Bestandteil der Schauanlage namens Widder ist. Selbige feierte ebenso wie die den gleichen Namen tragende Festivität in diesem Jahr ein kleines Jubiläum.

Vor 15 Jahren wurde das Projekt Widder-Restaurierung zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht und war zugleich Anlass für ein Sommerfest, das der Spiritus Rector der Schauanlage, Klaus Thalmann, seitdem alljährlich mit einer kleinen Unterstützer-Schar auf die Beine stellt.

Angebote für Kinder und Erwachsene

In diesem Jahr hielt es für die jüngeren Jahrgänge unter anderem eine Hüpfburg, eine Schatzsuche sowie Rundfahrten mit der Ortsfeuerwehr bereit, während sich die Älteren bei Wettkämpfen mit einer betagten Handwäscheschleuder und zu fortgerückter Stunde bei einer italienische Nacht am von Lichterketten illuminierten Feuerlöschteich verlustierten.

Technische Schauanlage

Grund zum Feiern gibt es für Klaus Thalmann und sein Dutzend Widder-Mitstreiter auf jeden Fall. Denn die nur einen Steinwurf von der Bundesstraße 107 entfernt liegende technische Schauanlage, die noch bis in die späten achtziger Jahre hinein das Dorf mit Wasser versorgte, ist ein Paradebeispiel für den sinnvollen und nutzbringenden Einsatz von Fördermitteln aus dem Topf für ländliche Neuordnung. „Mittels dieser Gelder wurde in Zschetzsch der Grundstein für etwas gelegt, das von der Bevölkerung angenommen wird“, berichtete Thalmann. „Demgegenüber ist eine Reihe anderer in dieser Form geförderter Projekte mittlerweile wieder eingeschlafen“, so der 68-Jährige, der auch die Gründe dafür zu kennen glaubt.

Weitere Ideen

„Wenn es vor Ort keine Initiative gibt, die ein solches Projekt nach dessen Realisierung weiterhin mit Leben ausfüllt, dann ist sein Schicksal oft besiegelt.“ Wie hingegen das Zschetzscher Projekt mit Leben ausgefüllt wird, darüber legen unter anderem ein Backhaus, eine Blockhütte sowie ein Glockenturm beredtes Zeugnis ab. Klaus Thalmann habe sein Ideenreservoir aber noch keineswegs ausgeschöpft. „Wir haben noch eine zweite Quelle, die ich mir gut als Basis für einen Wasserspielplatz vorstellen könnte“, sagte er. Die Initiative für dieses Projekt möchte er indes gern bei anderen sehen. „Ich wünschte mir, wir könnten die Zschetzscher Eltern dafür mobilisieren.“

Von Roger Dietze