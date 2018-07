Grimma

Wie zu Hause fühlen sich etliche Kinder im Grimmaer Kinder- und Jugendhaus „Südpol“. In der zweiten Ferienwoche gewann der Begriff für sie eine völlig neue Dimension. Kunstpädagogin Sina Kaufmann (25) und der Bildende Künstler Martin Haufe (31) nahmen 15 Kinder fünf Tage lang an die Hand und beschäftigten sich mit ihnen kreativ zum Thema „Zu Hause“. Eine kleine Ausstellung, die sie mitbrachten, diente dabei als Ausgangspunkt für die schöpferische Tätigkeit der Fünf- bis 17-Jährigen. Mit einer kleinen Vernissage wurde am Freitag der Abschluss gefeiert.

Junge Künstler leiten Ferienkinder an

Es ist ein Projekt des Kulturbahnhof-Vereins aus Markkleeberg, für den die zwei jungen Künstler als freie Mitarbeiter tätig sind. „Zu Hause“ sei ein Jahresthema und werde in die Schulen und Jugendclubs getragen, erzählt Haufe. Eine Thema, das viele Blickwinkel und kreative Möglichkeiten eröffnet. Anreiz dazu gibt die mobile Ausstellung mit sehr unterschiedlichen künstlerischen Arbeiten und Perspektiven.

Der österreichische Künstler Lois Weinberger etwa hat auf seinem Grundstück Gegenstände verschiedener Jahrhunderte ausgegraben und in einem Katalog dokumentiert. Maya Zack aus Israel interviewte einen Juden und schuf im „Living Room“ aus den Erinnerungen 3D-Ansichten seines Zuhauses in den 1930er Jahren. „Ein kleines Paradies“ nannte Marie Eve Levasseur ihr Werk: auf einem am Boden liegenden Bildschirm ziehen aus der Vogelperspektive gewählte Aufnahmen einer eintönigen Vorstadt ihrer kanadischen Heimat vorüber. Familienporträt-Illustrationen schuf die in Berlin lebende Afghanin Moshtari Hilal. Die Künstlerin Jessica Arseneau ließ sich mit gewellten Platten aus Plaste verschiedene Performances einfallen.

Ausstellung gab Inspiration

Diese Arbeiten dienten den Kinder aus dem Grimmaer Süden als Inspiration – fünf Stunden lang am Tag. „Alle waren sehr motiviert und hatten Spaß an der Arbeit“, bilanziert Kaufmann und betont, dass sie sich mit ihrem Kollegen dezent zurück hielt: „Die Kinder sollten selber Ideen entwickeln.“

So entstanden 3D-Bilder der eigenen Wohnhäuser. Im Wäscheraum eines Wohnblocks interviewten sich einige Teilnehmer vor laufender Kamera zu ihrem Zuhause und zu ihrer Familie. „Wir haben die Aufnahmen danach mit einem Schnittprogramm bearbeitet, auch das war eine kreative künstlerische Leistung“, erläutert die junge Kunstpädagogin. Die Mädchen der Gruppe entwickelten mit den Wellplatten einen Tanz. Die Porträt-Illustrationen verleiteten die Teilnehmer, selbst zum Stift zu greifen.

Abenteuerliche Schatzsuche

Und bei einer abenteuerlichen Schatzsuche wurde die archäologische Arbeit der Wanderausstellung aufgegriffen. Ein Kochtag gehörte ebenfalls zum Programm – gefragt waren die Lieblingsgerichte vom heimischen Herd. Letztlich ließen sich alle im „Südpol“ Backkartoffeln mit Kräuterquark und als Nachspeise Eierkuchen schmecken.

„Am meisten Spaß hat mir die Arbeit mit den Platten gemacht“, verrät die zwölfjährige Jody Koch. „Wir haben daraus Zelte und Häuser gebaut“, da sei Teamarbeit nötig gewesen. Mentorin Kaufmann lobt sämtliche Arbeiten der Kinder: „Alles ist gelungen“, freut sie sich. Awo-Jugendhaus-Chef Maik Soldner will das einwöchige Projekt nicht unbedingt als Höhepunkt der Ferienangebote bezeichnen. „Es war durch die Intensität aber etwas Besonderes“, sagt er. Mit dem Kulturbahnhof hatte Soldner schon im vorigen Jahr zusammen gearbeitet. Die künstlerische Leiterin des Vereins aus Markkleeberg knüpfte nun erneut den Kontakt.

Von Frank Prenzel