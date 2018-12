Trebsen

Nur 34 Prozent der Trebsener Haushalte sprachen sich in der vorgegebenen Zeit für einen Glasfaser-Anschluss aus. Zu wenig, um mit dem flächendeckenden Breitband-Ausbau zu starten. Das Projekt ist damit aber noch nicht vom Tisch, denn die Frist für die Nachfragebündelung wurde in dieser Woche verlängert.

„ Trebsen sowie Altenhain und Seelingstädt liegen uns am Herzen“, erklärt Michael Kölling, Regionalleiter Mitteldeutschland der Deutschen Glasfaser GmbH ( DG). Diese Liebe wird ihm jedoch in erster Linie nur aus den dörflichen Ortsteilen entgegengebracht, während das Interesse an superschnellen Internet-Verbindungen in der Kernstadt eher gering ausfällt. Weil dort die meisten Menschen wohnen, drückt das aufs Endergebnis.

Frist der Nachfragebündelung verlängert

Loslegen will die DG nur, wenn sie Verträge mit mindestens 40 Prozent der Haushalte in der Tasche hat. Kölling zeigt sich nun zuversichtlich, diese Hürde bis zum neuen Stichtag, dem 15. Januar kommenden Jahres, nehmen zu können. „Die Verlängerung der Nachfragebündelung wurde gemeinsam mit der Kommune beschlossen. Noch alle unentschlossenen Bürgerinnen und Bürger können sich weiterhin an den bekannten Stellen beraten lassen und Verträge abschließen“, informiert er.

Müller : Glasfaser bringt Standortvorteil

„Glas oder nicht Glas, das ist hier die Frage“, sagt Bürgermeister Stefan Müller ( CDU) in Anlehnung an ein Shakespeare-Zitat und schiebt nach: „Ich hoffe, sie wird mit Ja beantwortet.“ Er freut sich, dass die Frist verlängert wurde und die DG Trebsen nicht unverrichteter Dinge verlässt.

Eine Kommune, die über ein Glasfasernetz verfügt, hat aus Sicht Müllers einen klaren Standortvorteil. „Dieser ergibt sich für die privaten Nutzer, denn das Internet wird bald eine größere Rolle spielen, als das in der Gegenwart der Fall ist“, argumentiert er. „Die Anschlüsse kommen aber auch Besitzern von Immobilien zu Gute, weil diese im Wert steigen. Ansässige Betriebe brauchen schnelle Verbindungen für ihre weitere Entwicklung und um auch in Zukunft am Markt bestehen zu können. Und nicht zuletzt spielt die Glasfaser auch eine Rolle bei der Ansiedelung von Gewerbe.“

Jesse : Schlagkräftige Truppe unterwegs

Schützenhilfe erhält Müller von seinem Brandiser Amtskollegen, Arno Jesse ( SPD). In der Nachbarstadt hat die DG Ende Oktober begonnen, Breitbandleitungen zu verlegen, die Geschwindigkeiten von bis zu einem Gigabyte zulassen. „Das Unternehmen hat eine schlagkräftige Truppe, die in Abstimmung mit der Kommune unwahrscheinlich schnell unterwegs ist“, schwärmt er. Wege, die morgens aufgesägt werden, seien am Abend geschlossen. Nur dort, wo es im Winter nicht anders geht, würde die Decke provisorisch hergestellt.

„Ich empfehle so einen Ausbau jeder Kommune“, betont Jesse. „Dadurch erhalten wir zügig eine leistungsfähige Infrastruktur und müssen nicht auf langfristige Fördermittel-Programme warten. Wir brauchen die Glasfaser jetzt und nicht erst in drei Jahren.“

Pöge : Mit Glasfaser zufrieden

Die Landgemeinde Thallwitz ist die erste Kommune im Landkreis Leipzig, die von der DG ein Glasfasernetz erhielt. Dort hatten sich binnen kurzer Zeit 63 Prozent der Haushalte für Verträge mit dem Unternehmen entschieden. Als die Erschließung im April begann, erhöhte sich die Zahl auf 80 Prozent, denn nur jene bekommen die Leitung kostenlos ins Haus gelegt, die sich dafür entscheiden, bevor die Baukolonne an ihrem Grundstück vorbeizieht.

Bürgermeister Thomas Pöge (parteilos) lobt ebenfalls die Arbeitsweise der DG: „Alles hat gut funktioniert. Sämtliche Fußwege sind tadellos verschlossen. Manche sehen besser aus als vorher.“ Die Internet-Verbindungen von heute im Vergleich zu früher seien „ein Unterschied wie Tag und Nacht, jetzt liegt immer volle Pulle an.“ Er, Pöge, habe noch niemanden meckern gehört, weshalb er davon ausgeht, dass alle zufrieden sind.

Von Frank Pfeifer