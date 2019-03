Grimma

Sie haben die Bahn fast über die gesamte Länge verändert. Unbekannte Täter haben am Sonntag einen Zug der Mitteldeutschen Regiobahn (MRB) auf 52,7 Quadratmetern besprüht. Wie die Bundespolizei am Montag mitteilte, hat der Triebwagenführer die Schmierereien in den Morgenstunden entdeckt.

Zug auf Abstellgleis in Grimma geparkt

Der Zug ist den Angaben zufolge im Bereich des oberen Bahnhofs in Grimma abgestellt worden.

Jetzt sucht die Polizei Zeugen, die etwas beobachtet haben. Hinweise nimmt die Bundespolizei telefonisch unter 0341/997990 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Von LVZ