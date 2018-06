Grimma/Bahren

Mit Kamerun nahm vor 20 Jahren alles seinen Anfang. Der zentralafrikanische Staat, der namensgebend für zwei Hand voll Backsteinhäuser in Bahren geworden ist, veranlasste das Blödel-Duo Böttcher & Fischer im Fußball-WM-Sommer 1998, dem seine 650-Jahrfeier ausrichtenden Grimmaer Ortsteil einen Besuch abzustatten. Und in seinem Schlepptau strömte jede Menge Publikum in das Mulde-Dörfchen. „Rund 4000 waren es, Bahren platzte damals aus allen Nähten“, erinnert sich Rosemarie Radon, die Vorsitzende des Heimatvereins „Zur Prinzengrotte“, dessen Geburtsstunde mit diesem kulturellen Großereignis in einem unmittelbaren Zusammenhang steht.

20 Jahre und immer neue Ideen

Auf den Tag genau am Samstag vor 20 Jahren wurde der Verein aus der Taufe gehoben und hat seitdem alljährlich zu einem unter einem jeweils wechselnden Motto stehenden Dorffest eingeladen. Das Fest in diesem Jahr rief in Anspielung auf das Vereins-Jubiläum die Goldenen 20er-Jahre in Erinnerung, wofür sich die zwölf Vereinsmitglieder in entsprechende Roben gewandet hatten. Zudem erinnerten eine Reihe von Accessoires, mit denen die diversen Buden ausstaffiert waren, an die stabilste Periode der Weimarer Republik. Darüber hinaus sorgte die Swing’n Sax BigBand am frühen Sonnabendabend für den entsprechenden Sound. 24 Stunden zuvor war die große Jubiläumssause mit einer Mini- und einer Maxi-Playback-Show, einem Fackel- und Lampionumzug sowie einer Open-Air-Disco eröffnet worden. Vorgestern wurden zudem eine Oldtimershow, ein Familienquiz, Darbietungen der Musikschule Wurzen sowie zu fortgeschrittener Stunde ein Höhenfeuerwerk geboten, während das Rahmen-Programm mit Public Viewing, einem Volleyballturnier sowie einem 70-Meter-Aufzug im Höhenkrankorb nicht minder prall gefüllt war.

Kinderspielplatz in Bahren neu eröffnet

Einen wichtigen Programmpunkt stellte zudem die Eröffnung des neuen Kinderspielplatzes dar, für den der Verein und die Stadtverwaltung in den vergangenen Monaten erfolgreich Spenden eingeworben hatten. „Wir können weitere Spenden gut gebrauchen, der Spielplatz noch erweitert werden“, wirbt Rosemarie Radon in eigener Sache. Auf jeden Fall sei das Geld gut angelegt. „Es sind in der letzten Zeit viele junge Familien nach Bahren gezogen, ja man kann von einem Generationswechsel sprechen“, ergänzt Heimatvereins-Mitglied Bettina Lotzen-Kozma, deren Verein auch in diesem Jahr neben dem Dorffest eine Walpurgisfeier Ende April organisiert hat und im weiteren Verlauf noch zu einem Skatturnier und einem Weihnachtsmarkt einladen wird.

Von Roger Dietze