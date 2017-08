Zwei Autos stoßen bei Grimma zusammen – eine Verletzte

Grimma. Am Donnerstagvormittag hat ein Unfall auf der Bundesstraße 107 in Höhe Autobahnzufahrt A14 in Richtung Dresden den Verkehr ausgebremst. Dort ist ein Mercedes, der auf die Autobahn auffahren wollte, mit einem Ford kollidiert, der wiederum in Richtung Grimma unterwegs war. Dabei ist die Ford-Fahrerin verletzt worden und musste nach einer ersten Behandlung vor Ort in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Folge waren teil chaotische Verhältnisse rund um den Autobahnzubringer, denn der Verkehr rollte den Umständen entsprechen zäh fließend am Unfallort vorbei. Wie es zu dem Crash mit hohem Sachschaden an beiden Fahrzeugen kommen konnte, wird von der Polizei ermittelt.

Von fsw