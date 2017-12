Zwei Männer bei Arbeitsunfällen schwer verletzt

Grimma/Torgau. Im Leipziger Umland haben sich zwei Männer in unterschiedlichen Betrieben schwer verletzt. Das teilte die Polizei mit.

In Torgau war ein Mitarbeiter am frühen Nachmittag an einer Maschine beschäftigt, die Europaletten fertigt. Um Holz nachzulegen, musste der 28-Jährige in den Innenraum der Maschine. Noch während er dort arbeitete, begann die die Maschine aus bisher unbekannten Gründen wieder zu arbeiten. Dadurch wurde der Mitarbeiter eingeklemmt. Er konnte sich jedoch noch selbst befreien.

In der Zwischenzeit hatten seine Kollegen den Rettungsdienst verständigt, die den Verletzten zunächst vor Ort behandelte und später ins Krankenhaus brachte.

Am späten Abend verletzte sich in Grimma außerdem ein 36-Jähriger. Als er in die Maschine griff, um eine Papierbahn zu richten, gerieten seine Finge in die Walze und wurden gequetscht. Der 44-jährige Schichtleiter hörte die Schmerzenschreie und verständigte den Notruf. Als die Rettungskräfte ankamen, war bereits Erste Hilfe geleistet worden. Die Sanitäter brachten den verletzten Mitarbeiter daraufhin zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus.

thiko