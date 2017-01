Grimma/Denkwitz. Mit Schnittverletzungen am Arm mussten zwei junge Männer am Montag gegen 19 Uhr in ein Krankenhaus gebracht und dort ambulant behandelt werden, informierte die Polizei. Die beiden Verwandten, 18 und 25 Jahre alt, saßen in Denkwitz im Bushäuschen in Höhe des Grundstückes Nummer 5, als ein schwarzer BMW X 5 vorfuhr.

Aus diesem stiegen drei unbekannte ausländische Männer aus, gingen auf die beiden zu. Zwei von ihnen zückten ein Messer und verletzten ihre Opfer an den Armen. Danach verschwand das Trio mit dem Auto und die Verletzten riefen die Polizei. Die Beamten holten einen Rettungswagen. Das Motiv der Straftat ist unklar. Kripobeamte ermitteln wegen gefährlicher Körperverletzung.

