Trebsen

Ein Teil der Zukunft liegt in Trebsen schon lange zurück. Zumindest, was den Park der Zukunft anbelangt, wo die ältesten Bäume mittlerweile eine stattliche Höhe erreicht haben. Am Mittwochmorgen kamen zwei neue, recht kleine hinzu.

Die Klasse 1b mit Klassenleiterin Katrin Martin (2. v.li.). Die fachmännische Unterstützung kam von Bauhof-Mitarbeiterin Kerstin Quickert (orange). Quelle: Thomas Kube

2006 war es, als Romy Sperling von der Stadtverwaltung orakelte, dass sich unter den ersten beiden Gehölzen einmal die Abc-Schützen, die sie pflanzten, einen verliebten Kuss geben können. Nun führte die Hauptamtsleiterin zu jenen blühenden Rosskastanien und sagte: „Die Schüler von damals haben nicht nur die zehnte Klasse hinter sich. Sondern jene, die aufs Gymnasium gingen, legten sogar das Abitur ab.“ Ob zwei von ihnen bereits unterm Blätterdach Zärtlichkeiten austauschten, ist jedoch nicht überliefert.

Pflanzaktion mit zwei Rhododendren

Die Grundschüler packten bei der Pflanz-Aktion im Park der Zukunft in Trebsens mit an. Quelle: Thomas Kube

Stetig wuchs der kleine Park an der Brückenstraße. Jede Klasse, die in Trebsen neu eingeschult wurde, pflanzte ein Bäumchen nach einem von einem Landschaftsplaner festgelegten Muster. Nun führten die Lehrerinnen Kerstin Bubnik und Katrin Martin ihre 1a und 1b zum Gelände, wo Kerstin Quickert vom Bauhof schon die Gruben ausgehoben hatten. Zwei Rhododendren, einer rot und einer rosa blühend, häufelten die Kinder mit ihren Spaten an.

Park der Zukunft statt Gaststätte der Vergangenheit

Für ein paar Jahre ist noch Platz, um weitere Gehölze zu setzen, meint Sperling. Auf der Fläche stand früher die Gaststätte „Zum Schwan“, in der sich zu DDR-Zeiten nach ihren Worten kurzzeitig auch ein Jugendclub befand. „Nach der Wende wurde das Gebäude, das zusammengefallen war, abgerissen und eine Grünfläche angelegt“, schilderte sie.

In der Stadtverwaltung, die traditionell allen neu eingeschulten Klassen eine große Zuckertüte spendiert, sei die Idee zur Baumpflanzung entstanden. „Wir sprachen mit der Schule, die sie für gut befand, weil sie nachhaltig ist“, erklärte Romy Sperling. So stiftete die Kommune jedes Jahr die Bäume. Seinen Namen erhielt der Park, weil Kinder allgemein die Zukunft darstellen.

Von Frank Pfeifer